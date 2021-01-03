В Румынии опровергли информацию о появлении в стране новой мутации COVID-19

При этом в соседней стране пояснили: точная информация о наличии или отсутствии этого штамма появится через несколько дней.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Румынская сторона опровергла информацию о том, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 был якобы выявлен у пациента, недавно вернувшегося в страну и госпитализированного в Институт им. Матея Балша в Бухаресте. С заявлением на странице в соцсети выступил Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

"В настоящее время нет убедительных данных, подтверждающих наличие нового штамма у пациента. И пока в Румынии ни один случай заражения этим новым штаммом не подтвержден", - пояснили в департаменте.

В то же время было уточнено, что в генетической лаборатории института изучают две пробы, взятые у пациента, и через несколько дней, возможно, будет озвучен вердикт о наличии или отсутствии этого нового штамма в соседней стране.

"Учитывая сохраняющийся эпидемиологический контекст и необходимость ограничить распространение нового коронавируса, мы продолжаем призывать к соблюдению всех мер по охране здоровья", - резюмировали в ведомстве.

В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании, а затем еще в семи странах. На данный момент понятно, что инфекция на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Британией.

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