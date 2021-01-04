Держать пост: как смена рациона сказывается на нашем здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Дидык рассказала, полезен ли пост с точки зрения физиологии и как тем, кто его соблюдает, избежать проблем.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Новогоднее торжество приходится на время Рождественского поста, и хотя в Новый год принято выставлять на стол не менее 12 блюд, все они могут быть и постными. При этом заключительные дни перед разговлением рискуют стать самыми сложными: есть соблазн переедания или вовсе перехода на мясное. Молдавский врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Дидык рассказала, на что нужно обратить внимание тем, кто в эти дни держит пост.

По словам Дидык, даже религия говорит о том, что беременные женщины, маленькие дети, пожилые, больные люди не должны соблюдать пост в ущерб своим показателям здоровья. Об этомосведомлены, например, адепты веганства или вегетарианства, которые понимают: умышленное исключение продуктов из рациона приводит к дефициту важных витаминов и микроэлементов.

"При соблюдении поста дефицит тех или иных продуктов они перекрывают умным путем, посредством различных современных добавок, суперфудов, эффективных растительных комплексов", - поясняет она.

Не только в пост, но и в целях профилактики здоровья необходимо принимать витамины D, C, цинк. И если витамин D с едой получить практически невозможно, а морепродукты, в которых содержится немало цинка, подчас дороговаты, то на помощь придут витаминно-минеральные комплексы.

Витамин C легче почерпнуть из продуктов питания. Он содержится и в цитрусовых, и в ягодах, и в брокколи, и в квашеных овощах.

"Квашенные изделия, та же капуста – это потрясающий продукт, который благоприятно влияет на здоровье, в частности, на состояние желудочно-кишечного тракта, что создает базовый иммунитет организма", - подытоживает Дидык.

Рождественский пост у православных Молдовы начался 28 ноября. Этот пост наряду с Великим является одним из самых строгих в году. Верующие стараются воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения.

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Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни, а также в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в храмовые праздники и дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг.

Пост продлится 40 дней, до шестого января. В ночь на седьмое января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл – Рождество Христово.

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