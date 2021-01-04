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Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев

В Кишиневе существенно снизилось число новых больных коронавирусом

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33134536/v-chisinau-suschestvenno-snizilos-chislo-bolnykh-koronavirusom.html

Койко-места для пациентов с коронавирусной инфекцией в столичных госпитальных учреждениях к понедельнику загружены на 75-80%.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Число заболевших во второй половине декабря сократилось на 50% по сравнению с началом месяца. Об этом на заседании оперативных служб кишиневской мэрии заявила глава муниципального управления образования Татьяна Бучарски.

По ее словам, за весь период в Кишиневе заразилось COVID-19 более 61 тысячи человек, на данный момент выздоровело более 40 тысяч. 

Centrul COVID-19 Chisinau MoldExpo
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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В настоящее время около 12 900 человек находятся под наблюдением на самоизоляции.

По словам Бучарски, в Кишиневе доступно более 1100 больничных коек для пациентов с COVID-19, из них занято 805. Около 50 пациентов доставлены на лечение из других регионов, все остальные заболевшие - из Кишинева.

Муниципальные власти все же отмечают, что снижение числа больных в конце декабря может быть временным. Мэр столицы Ион Чебан заявил, что профильные учреждения должны быть готовы к новой волне заболеваемости после праздников.

"Хоть и не были рекомендованы массовые мероприятия, но по 12, 15, 30 человек все же собираются. Не исключаем, что количество заболевших после праздников увеличится", - заявил Ион Чебан.

Он поблагодарил представителей ресторанного бизнеса за соблюдение противоэпидемиологических мер, однако отметил случаи, когда во время праздников и в нарушение карантинных мер представители HoReCa заполняли заведения посетителями.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)

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