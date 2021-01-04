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Румыния контрольно-пропускной пункт

Румыния внесла Молдову в список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33134716/Rumyniya-vnesla-Moldovu-v-spisok-stran-po-priezde-iz-kotorykh-nado-ukhodit-na-karantin.html

Граждане Молдовы по прежнему должны будут соблюдать 14-дневный карантинный режим при въезде в Румынию.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Республика Молдова была внесена в список стран, для которых требуется 14-дневный режим самоизоляции при въезде в Румынию. Такое решение принял Комитет по чрезвычайным ситуациям соседней страны. 

Таким образом, все граждане Молдовы, отправляющиеся в Румынию, должны будут соблюдать режим самоизоляции. 

Помимо нашей страны, также придется уйти на карантин гражданам, вернувшимся из Турции, Швеции, Португалии, Великобритании и Италии.

Напомним, 1 января Республика Молдова обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском и Румыния была исключена из этого списка.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)

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