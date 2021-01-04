Румыния внесла Молдову в список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Республика Молдова была внесена в список стран, для которых требуется 14-дневный режим самоизоляции при въезде в Румынию. Такое решение принял Комитет по чрезвычайным ситуациям соседней страны.
Таким образом, все граждане Молдовы, отправляющиеся в Румынию, должны будут соблюдать режим самоизоляции.
Помимо нашей страны, также придется уйти на карантин гражданам, вернувшимся из Турции, Швеции, Португалии, Великобритании и Италии.
Напомним, 1 января Республика Молдова обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском и Румыния была исключена из этого списка.
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