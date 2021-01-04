COVID-19: вернутся ли кишиневские школьники в классы после каникул

Власти молдавской столицы разъяснили, как дети будут учиться после двух недель зимних каникул.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. После зимнего отдыха учащиеся образовательных учреждений Кишинева смогут вернуться в классы. Но только в том случае, если в столице не будет зафиксирован рост числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич заявила на оперативном заседании муниципальных служб, что заражение COVID-19 в настоящее время наблюдается преимущественно в семьях.

"Мы хотим, чтобы дети вернулись в школу после каникул. Надеемся, что это произойдет. Мы хотим избежать взрывного роста эпидемиологических случаев", - сказала Кутасевич.

Она озвучила статистику болеющих коронавирусом учеников и педагогических кадров. "У нас в школах 96 больных учеников, в том числе 65 новых больных, и 103 учителя, в том числе 46 новых заболевших", - уточнила Кутасевич, подчеркнув, однако, что по сравнению с предыдущей неделей количество инфицированных студентов и учителей сокращается.

По словам вице-мэра, в период каникул педагоги следили за ситуацией в учебных заведениях муниципия.

Школьники находятся на зимних каникулах до 11 января. За неделю до начала отдыха дети перешли на онлайн-обучение.

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