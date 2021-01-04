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Школьный класс

И снова каникулы: в Приднестровье для некоторых школьников продлили праздники

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33135585/i-snova-kanikuly-v-pridnestrove-dlya-nekotorykh-shkolnikov-prodlili-prazdniki.html

Каникулярный период увеличится на целую неделю для всех школьников, которые обучаются в очном режиме.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik. В Приднестровье зимние каникулы для школьников-очников продлены на неделю. Сделано это для того, чтобы погасить локальные вспышки заражения коронавирусом нового типа среди детей и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в школьных коллективах.

"То есть ученики 1-4 классов, а также все воспитанники малокомплектных школ, процесс обучения в которых не был дистанционным, вернутся за парты 18 января, а ученики 5-11 классов большинства учебных заведений, получающие знания в удаленном режиме, приступят к учебе 11 января", - пояснили на заседании Оперативного штаба.

Румыния контрольно-пропускной пункт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В течение последних 10 дней в Приднестровье зарегистрировано около двух сотен случаев инфицирования среди школьников. Треть заразившихся - ученики начальных классов.

В Оперштабе обратили также внимание на резкий рост заражения COVID-19 среди приднестровцев в ноябре-декабре 2020 года.

"Во многом негативная динамика связана с заметным увеличением числа тестируемых граждан", - пояснили в штабе.

Если в июле в сутки на лабораторное исследование направлялось около двух сотен проб, то в декабре охват тестированием возрос в пять с половиной раз (в среднем ежедневно 1127 проб биоматериала).

При этом рос и уровень выявляемости коронавируса: в июле он подтвердился у 5% протестированных граждан, в августе - у 8%, в сентябре и октябре - у 15%, в ноябре - у 26%, в декабре положительными были признаны 35% исследованных проб.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)

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Теги:
школьники, зимние каникулы, Приднестровье


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