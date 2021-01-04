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Центр COVID-19 в Кишиневе

Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33136123/laboratorii-moldovy-ne-mogut-opredelit-britanskij-shtamm-koronavirusa.html

По сообщению Минздрава республики, идут переговоры с участием ВОЗ о приобретении всего необходимого для выявления нового штамма.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Лаборатории Национального агентства общественного здоровья не в состоянии отличить новый "британский" штамм вируса SARS Cov-2 от уже известного.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом сообщил Минздрав в связи с выявлением случаев "импорта" инфекции из Великобритании в последние дни 2020 года.

При необходимости пробы могут быть направлены в региональные лаборатории, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время при поддержке ВОЗ идут консультации по приобретению для молдавских лабораторий всего необходимого для выявления нового штамма коронавируса, отмечает министерство.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в середине декабря,  затем вирус выявили еще в семи странах. Инфекция на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов.   

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (267)

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Теги:
коронавирус


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