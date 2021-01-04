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Ремонт дороги на улице Албишоара

Когда в Кишиневе реализуют программу ремонта дорог во дворах

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (153)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33136320/v-chisinau-realizuyut-masshtabnuyu-programmu-po-remontu-dorog-vo-dvorakh.html

На восстановление дорожного покрытия планируется потратить более 100 миллионов леев из муниципального бюджета.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Масштабная программа ремонта подъездных путей во дворах жилых домов будет реализована в 2021 году в Кишиневе. Об этом в понедельник заявил столичный градоначальник Ион Чебан.

Проблема состояния дорог в городе обсуждалась 4 января на оперативном заседании муниципальных служб. Мэр потребовал от ответственных структур разработать единую программу по текущему ремонту и заделыванию ям во дворах домов.

"Необходимо срочно проводить капитальный ремонт там, где это возможно. Но до тех пор нам нужно заботиться и о текущем состоянии дорог. Недопустимо, чтобы улицы столицы были похожи на послевоенные", – заявил Чебан.

Для осуществления проекта по ремонту дорог во дворах многоквартирных домов, по словам мэра, необходимо более 100 миллионов леев.

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Тема:
События Кишинева (153)

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