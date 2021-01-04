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Ипотечный кредит

Количество участников государственной программы Prima Casă растет

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33136330/kolichestvo-uchastnikov-gosudarstvennoy-programmy-prima-cas-rastet.html

Бенефициаром программы может стать как семья, так и неженатые молодые люди. Возраст получателя не должен превышать 50 лет.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В рамках государственной программы Prima Casă в Молдове было приобретено 5268 объектов недвижимости, сообщили в Министерстве финансов. Из них 3636 приобрели семьи, а 1632 - неженатые молодые люди. Средний возраст получателей – 31,3 года.

"Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,64 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий - 1,32 миллиарда леев", - пояснили в ведомстве.

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Из общего числа льготников 887 человек получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, 2198 - в рамках Prima Casă-3, 650 - Prima Casă-4 и 12 - Prima Casă-5.

Размер компенсаций, предоставленных из госбюджета для частичного покрытия расходов бенефициаров по выплате ипотечного кредита в рамках программы Prima Casă, составляет 33,52 миллиона леев.

Средняя площадь жилья, приобретаемого по программе, составляет 60,36 квадратных метра. Средняя стоимость купленного жилья - 600,36 тысяч леев.

Из общего количества недвижимости 4922 расположено в городской местности, 346 - в сельской. Квартир из них 4821, индивидуальных домов - 447.

Получателем госпрограммы Prima Casă может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

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Теги:
жилье, Prima Casă


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