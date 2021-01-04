"Стрелок в BMW на Измайловской" — оружие оказалось игрушкой

Полиция отыскала молодых людей, один из которых размахивал предметом, похожим на пистолет, на оживленной автомагистрали в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Полиция прокомментировала резонансное видео, которое появилось в социальных сетях 2 января.

На кадрах, снятых одним из водителей, видно, как сидящий на заднем сиденье пассажир, высунув руку из окна автомобиля BMW, размахивает пистолетом. Инцидент произошел на улице Измайловской в Кишиневе.

По заявлению полиции, молодые люди, находившиеся в автомобиле, были индентифицированы, а "пистолет" оказался игрушкой.

По словам 21-летнего "стрелка", он хотел пошутить и не предполагал, что его действия могут обеспокоить окружающих.

Нарушителю грозит штраф в размере до 1500 леев по статье 354 "Мелкое хулиганство" Кодекса о правонарушениях.

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