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Полиция.

"Стрелок в BMW на Измайловской" — оружие оказалось игрушкой

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33138126/strelok-v-bmw-na-izmajlovskoj-oruzhie-okazalos-igrushkoj.html

Полиция отыскала молодых людей, один из которых размахивал предметом, похожим на пистолет, на оживленной автомагистрали в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Полиция прокомментировала резонансное видео, которое появилось в социальных сетях 2 января.

Пистолет, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
Видео - Помахал пистолетом в центре Кишинева: что произошло

На кадрах, снятых одним из водителей, видно, как сидящий на заднем сиденье пассажир, высунув руку из окна автомобиля BMW, размахивает пистолетом. Инцидент произошел на улице Измайловской в Кишиневе.

По заявлению полиции, молодые люди, находившиеся в автомобиле, были индентифицированы, а "пистолет" оказался игрушкой.

По словам 21-летнего "стрелка", он хотел пошутить и не предполагал, что его действия могут обеспокоить окружающих.

Нарушителю грозит штраф в размере до 1500 леев по статье 354 "Мелкое хулиганство" Кодекса о правонарушениях.

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Теги:
полиция


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