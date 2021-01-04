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Медицинский работник.

Минздрав: за сутки в Молдове зафиксировали 436 новых случаев COVID-19

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (271)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33138604/minzdrav-za-sutki-v-moldove-zafiksirovali-436-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 146 309.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 436 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник, 4 января.

Отмечен три эпизода "импорта" инфекции – по одному из Италии, Соединенных Штатов и России.

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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 146 309.

За минувшие 24 часа проведено 1907 тестов.

Коронавирус выявлен у 12 медработников: у 5 врачей, 6 медсестер и у одного сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 254 пациента (из них 51 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 774 человека. Всего вылечившихся на данный момент - 134 021.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3054.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (271)

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