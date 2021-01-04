Рождественские богослужения в Приднестровье – по особым правилам

В правоохранительном ведомстве отметили, что в новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка и санэпидтребований не отмечено.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в последующие выходные и праздничные дни сотрудники правоохранительных органов Приднестровья продолжат нести службу в усиленном режиме.

"Что касается предстоящих рождественских богослужений, руководители территориальных отделений внутренних дел проведут встречи с представителями и настоятелями храмов. Будут доведены все необходимые сведения по профилактике COVID-19", – отметил руководитель МВД и Оперштаба Приднестровья Руслан Мова.

Как пояснил источник, это касается соблюдения масочного режима, социальной дистанции и ограничения количества прихожан, одновременно находящихся в церквях при проведении службы.

В новогоднюю ночь на площадях и в скверах населенных пунктов Приднестровья несли службу более сотни сотрудников МВД, грубых нарушений общественного порядка и санэпидтребований не зафиксировано.

В первые дни 2021 года на территории региона зарегистрировано 53 заявления и сообщения о преступлениях. По 37 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Убийств, разбойных нападений за минувшие четыре дня зафиксировано не было. Зарегистрировано девять заявлений по фактам краж. Три из них раскрыты по горячим следам.

"Выявлен факт причинения телесных повреждений. Инцидент произошел в Тирасполе. После совместного распития спиртных напитков в компании возник конфликт. Последним аргументом в ссоре стал нож", – заявили в ведомстве.

Молодой мужчина получил несколько колото-резаных ран. По подозрению в совершении преступления задержан тираспольчанин 47 лет.

За тот же период зарегистрировано 13 возгораний. Основные причины – неосмотрительное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении. Пострадавших нет.

На дорогах Приднестровья произошло 28 дорожно-транспортных происшествий. Из них 25 ДТП связаны только с повреждениями транспортных средств, в трех авариях пострадали люди. Автоинспекторы выявили и отстранили от управления 11 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

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