Ситуация вокруг отставки трех министров: позиции советника Санду и главы Минюста

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Советник президента Майи Санду по юстиции Олеся Стамате сделала заявление по поводу отказа главы государства подтвердить своим указом добровольный отказ от должности трех членов правительства ушедшего в отставку Иона Кику.

Ранее соответствующее письмо Санду в адрес Кику опубликовали на сайте ПСРМ.

На своей странице в Facebook Олеся Стамате процитировала несколько законов. По ее словам, в акте, регламентирующем деятельность кабмина, четко прописан пункт 3 Статьи 14, в котором говорится, что премьер-министр имеет право уйти в отставку по собственной инициативе, подав письменный запрос в парламент или сделав публичное заявление.

Она уточнила, что отставка главы кабмина по праву влечет за собой отставку всего правительства. Кроме того, в той же статье говорится, что законная отставка всего кабинета министров не требует выполнения каких-либо формальных или процедурных условий.

"С того момента, как Ион Кику объявил, что возглавляемое им правительство уходит в отставку, весь кабинет министров ушел в отставку в соответствии с законом, чтобы временно исполнять свои обязанности до принесения присяги членами нового правительства", – написала Стамате.

По словам Стамате, закон предусматривает возможность отказа премьер-министра от временного исполнения обязанностей до инаугурации нового правительства. По Статье 11 (2) глава кабмина не может временно выполнять свои полномочия в нескольких случаях, один из них – если он прямо выразил свое нежелание.

"Но закон не предусматривает такой возможности для остальных членов правительства, то есть закон не регулирует издание указа в случае отставки министра из уходящего в отставку правительства", – пояснила советник президента.

Она добавила, что Статья 18 закона о правительстве, на которую ссылаются члены кабмина, и в которой содержится просьба к президенту издать указ, регулирует порядок отставки члена полномочного, а не действующего правительства.

"Понятно, что никого нельзя заставить работать, и заставить кого-то остаться далеко не было нашей целью. Однако, поскольку закон не регулирует эту процедуру, мы не сочли целесообразным издавать указ по этому поводу", – подчеркнула Стамате.

Также она отметила, что в законодательстве возможность отказа предусмотрена только для премьер-министра, чтобы обеспечить преемственность управление общественными делами до назначения нового кабинета министров.

По словам Стамате, если один из министров правительства не может исполнять свои обязанности по объективным причинам, такая ситуация не регулируется законом и здесь нужно задействовать Конституционный суд.

Позиция главы Минюста

Свое мнение по данной ситуации высказал также министр юстиции Фадей Нагачевский. Он процитировал Статью 168 Уголовного кодекса страны о принудительном труде:

"Использование подневольного труда лица путем принуждения или обмана, если это деяние не содержит признаков торговли людьми или торговли детьми, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет", – отметил Нагачевский.

В другом пункте закона, цитируемом министром, говорится:

"Публичное лицо, должностное лицо, лицо, исполняющее ответственную государственную должность, иностранное публичное лицо или международный служащий наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 3500 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица".

Отставка Кику и министров

Премьер Ион Кику объявил о своей отставке на брифинге 23 декабря. Уже на следующий день у него состоялась встреча с президентом Майей Санду. По итогам беседы Кику сообщил, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. Столько же Виорика Думбрэвяну будет находиться в должности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Сергей Пушкуца – главы Минфина, а Анатол Усатый – руководителя Минэкономики. Другие министры продолжат исполнять свои обязанности и после нового года.

Спустя несколько дней Санду назначила исполняющим обязанности премьера министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

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