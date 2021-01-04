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Вступление в силу поправок в закон о лекарствах отменили: о чем идет речь

© AP Photo / Rick Bowmer
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33142688/vstuplenie-v-silu-popravok-v-zakon-o-lekarstvakh-otmenili-o-chem-rech.html

Запрос на предмет конституционности изменений подали депутаты от фракции ДПМ еще 28 декабря. Сейчас КС решил удовлетворить требование парламентариев.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Конституционный суд отменил вступление в силу поправок в Закон о лекарствах.

Таким образом инстанция удовлетворила запрос депутатов Демократической партии. 

Речь идет о законах, которые предусматривают, в том числе, начало работы "мобильных аптек", которые на протяжении долгого времени лоббировала в парламенте фракция партии "Шор", а также инициативы Серджиу Сырбу об отмене регламентирования цен на медикаменты, которые продаются без рецепта.

Таблетки
© Sputnik / Алексей Даничев
Демпартия обжаловала в Конституционном суде закон о мобильных аптеках
По мнению ДПМ, эти инициативы "представляют опасность для здоровья населения" и приведут к удорожанию лекарств.

Жалобу подали 28 декабря депутаты-демократы Павел Филип, Игорь Время, Александр Жиздан, Геннадий Буза и Моника Бабук. 

Ранее поправки в законодательство, предусматривающие порядок работы "мобильных аптек", оспорил в Конституционном суде депутат парламента от "Платформы DA" Ливиу Вовк. Однако его запрос суд отклонил.

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