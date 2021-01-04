Власти Кишинева заключили договор с Цынцаренами: что будет с вывозом отходов

Предыдущее соглашение с властями пригородного населенного пункта истекло в конце 2020 года. Новый документ рассчитан на один год и в него включены все обязательства столичного муниципалитета перед местной администрацией.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева заключила с властями коммуны Цынцарены в Ново-Аненском районе новое соглашение, согласно которому на расположенный на ее территории полигон до 31 декабря 2021 года продолжится вывоз бытовых отходов из Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Как отметил источник, взамен кишиневские власти обязались выделить местной администрации деньги на развитие коммуны и взять на себя ремонтные работы на мусорном полигоне.

Предыдущий договор с властями Цынцарен истек в конце 2020 года.

В новом документе прописаны несколько обязательств примэрии Кишинева:

Перевести мэрии Цынцарен 10 миллионов леев;

Модернизировать мусорный полигон;

Починить его дамбу;

Поддерживать систему навигации сточных вод;

Укрепить почву посадкой деревьев;

Продолжить ремонт улицы в Цынцаренах;

Достроить насосную станцию в коммуне;

Переместить газопровод высокого давления (село Ноу).

На заседании городских служб 4 января примар Кишинева Ион Чебан поручил ответственным ведомствам раз в две недели докладывать, как выполняются обязательства перед Цынцаренами.

Этим займутся управление жилищно-коммунального хозяйства, Apă-Canal Chișinău, Autosalubritate, Exdrupo.

Как подчеркнул Чебан, все прошлые обязательства перед Цынцаренами власти Кишинева выполнили.

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