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Полигон в Цынцаренах.

Власти Кишинева заключили договор с Цынцаренами: что будет с вывозом отходов

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Общество
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Тема:
События Кишинева (154)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33143255/vlasti-kishineva-zaklyuchili-dogovor-s-tintareni-chto-budet-s-vyvozom-otkhodov.html

Предыдущее соглашение с властями пригородного населенного пункта истекло в конце 2020 года. Новый документ рассчитан на один год и в него включены все обязательства столичного муниципалитета перед местной администрацией.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева заключила с властями коммуны Цынцарены в Ново-Аненском районе новое соглашение, согласно которому на расположенный на ее территории полигон до 31 декабря 2021 года продолжится вывоз бытовых отходов из Кишинева.  Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Мусорные баки
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему Цынцарены согласились складировать мусор Кишинева

Как отметил источник, взамен кишиневские власти обязались выделить местной администрации деньги на развитие коммуны и взять на себя ремонтные работы на мусорном полигоне.

Предыдущий договор с властями Цынцарен истек в конце 2020 года.

В новом документе прописаны несколько обязательств примэрии Кишинева:

  • Перевести мэрии Цынцарен 10 миллионов леев;
  • Модернизировать мусорный полигон;
  • Починить его дамбу;
  • Поддерживать систему навигации сточных вод;
  • Укрепить почву посадкой деревьев;
  • Продолжить ремонт улицы в Цынцаренах;
  • Достроить насосную станцию в коммуне;
  • Переместить газопровод высокого давления (село Ноу).

Очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
Цынцарены уже не будут прежними: с чего начались изменения
На заседании городских служб 4 января примар Кишинева Ион Чебан поручил ответственным ведомствам раз в две недели докладывать, как выполняются обязательства перед Цынцаренами.

Этим займутся управление жилищно-коммунального хозяйства, Apă-Canal Chișinău, Autosalubritate, Exdrupo.

Как подчеркнул Чебан, все прошлые обязательства перед Цынцаренами власти Кишинева выполнили.

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Тема:
События Кишинева (154)

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