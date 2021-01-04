Власти Кишинева заключили договор с Цынцаренами: что будет с вывозом отходов

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева заключила с властями коммуны Цынцарены в Ново-Аненском районе новое соглашение, согласно которому на расположенный на ее территории полигон до 31 декабря 2021 года продолжится вывоз бытовых отходов из Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Как отметил источник, взамен кишиневские власти обязались выделить местной администрации деньги на развитие коммуны и взять на себя ремонтные работы на мусорном полигоне.
Предыдущий договор с властями Цынцарен истек в конце 2020 года.
В новом документе прописаны несколько обязательств примэрии Кишинева:
- Перевести мэрии Цынцарен 10 миллионов леев;
- Модернизировать мусорный полигон;
- Починить его дамбу;
- Поддерживать систему навигации сточных вод;
- Укрепить почву посадкой деревьев;
- Продолжить ремонт улицы в Цынцаренах;
- Достроить насосную станцию в коммуне;
- Переместить газопровод высокого давления (село Ноу).
Этим займутся управление жилищно-коммунального хозяйства, Apă-Canal Chișinău, Autosalubritate, Exdrupo.
Как подчеркнул Чебан, все прошлые обязательства перед Цынцаренами власти Кишинева выполнили.
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