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Пластиковый стаканчик.

Долой пластик: какие поправки вступили в силу и за что возможны штрафы

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210104/33143673/doloy-plastik-kakie-popravki-vstupili-v-silu-i-za-chto-vozmozhny-shtrafy.html

В стране продолжают борьбу с синтетическими отходами. С начала года вступают в силу новые поправки в закон о торговле, призванные свести до минимума оборот одноразовой посуды.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Вступили в силу новые поправки, предусмотренные в законе о внутренней торговле. Согласно им, с 1 января 2021 года запрещается использование или продажа тарелок, стаканов и другой одноразовой посуды из пластика, кроме биоразлагаемого. 

Об этих изменениях напомнили в Генинспекторате полиции. 

Пластиковая посуда.
© Sputnik / Игорь Самойлов
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Как отметил источник, еще в конце 2016 года закон о внутренней торговле дополнили новой статьей, которая устанавливает ограничения в сфере розничной торговли, запрещая использование или продажу в торговых точках:

 - пакетов из пластика, с ручкой или без нее, с толщиной стенки не менее 50 микронов, начиная с 1 января 2019 года;

- с 1 января 2021 года исключен и оборот пакетов толщиной в 15 микронов; 

- использование или продажа тарелок, стаканов, другой одноразовой посуды и палочек для еды из пластика, кроме биоразлагаемого – с 1 января 2021.

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Ранее парламент одобрил изменения и дополнения в законодательство, поэтапно запрещающие, начиная с 1 января 2019 года, использование и сбыт пластиковых пакетов. Начиная с 1 января 2021 года, вступает полный запрет.

Как отметили в полиции, в Кодексе о правонарушениях предусматриваются санкции за использование и продажу указанных предметов, штрафы составляют от 3000 до 4500 леев для физических лиц и от 6000 до 12000 леев для юридических лиц.

Согласно положениям статей 400 и 408 кодекса, имеют право проверять соблюдение этих норм инспекторы Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, а также сотрудники ведомств Министерства внутренних дел.

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