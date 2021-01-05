Звездные мгновения Лескина - советского и американского актера родом из Кишинева

Борис Лескин слыл мастером эпизодического жанра. Его актерские роли были невелики, но творческая жизнь - насыщенной, а земная продлилась целых 97 лет.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Борис Лескин — советский и американский актер театра и кино. Снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Республика ШКИД", "Максим Перепелица", "Старая, старая сказка", а также "Люди в черном", "Доставить по назначению", "Поцелуй вампира". А родился Борис Вульфович в Кишиневе 5 января 1923 года.

Лескин был участником Великой Отечественной войны. Попал на фронт сразу после окончания школы - был сапером, пережил ранение. Награжден орденом Красной Звезды, медалями, среди которых "За оборону Ленинграда".

В 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (курс Л. Ф. Макарьева). Почти 30 лет он играл в знаменитом в Советском Союзе театральном коллективе - Большом драматическом театре имени М. Горького. Снимался в телевизионных фильмах, ставил телеспектакли.

Как рассказывал сам Лескин, однажды во время спектакля "Тихий Дон" поглядел на себя в зеркало в своей гримуборной и вдруг подумал: "Для чего я живу? Что я там делаю? Отклеил свои усы и решил, что надо уезжать". В Америке Лескин оказался, когда ему было уже 57 лет. И там ему повезло.

Работал в театре "Круг в квадрате" на Бродвее. Снимался в эпизодических ролях в американском кино. За роль одесского дедушки в кинофильме "Свет вокруг/И все осветилось" в 2006 году был отмечен премией за лучшую мужскую роль владивостокского международного кинофестиваля "Меридианы Тихого".

Лескин был членом актерской гильдии США, входил в комитет по выдвижению на "Оскар".

В одном из интервью он рассказывал, что в Америке у всех артистов, у которых мало-мальски приличные роли, даже если несколько слов, есть дублер.

"У меня была маленькая роль в фильме "Люди в черном". Я там играл повара. Там было у меня 3 или 4 фразы. У меня был дублер. Такой же, одетый в белый колпак, человек, на которого ставили свет. А потом я пришел, срепетировал и сказал свои фразы. У меня было полтора съемочных дня всего", - сказал он.

Жизнь подарила Борису Лескину много лет плодотворного творчества, которое выстроено было из ярких и запоминающихся эпизодических ролей. Звезда при взгляде на нее с земли быстро может промелькнуть на небосклоне, но на самом деле летит она многие расстояния и временные пространства до бесконечности.

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