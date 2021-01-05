Ситуация в детских садах Молдовы: что заявили в Минобразования

В Минобразования рассказали, сколько воспитанников и педагогов находятся на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В Молдове из 1398 детских садов 5 учреждений и 23 группы находятся на карантине. Коронавирус подтвердился у пятерых детей, 78 дидактических кадров и 53 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 891 ребенок, 83 педагога и 103 сотрудника вспомогательного персонала. Такие данные приводит Министерство образования, культуры и исследований.

Вопрос о возобновлении образовательного процесса в учебных заведениях страны с 11 января и продолжении работы детсадов обсужден на специальном заседании с участием главы Минобразования Лилии Поголши.

Министр призвала руководителей детсадов продолжить соблюдать защитные меры, чтобы не допустить распространения вируса в образовательных учреждениях и чтобы они могли продолжать работу.

Также глава Минобразования попросила руководителей местных специализированных органов в области образования постоянно отслеживать эпидемиологическую ситуацию и предоставлять министерству достоверные данные об эпидемиологической динамике в каждом учебном заведении в стране.

© Photo : courtesy of: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Рабочее заседание в Министерстве образования.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с обеспечением учебных заведений дезинфицирующими средствами для рук, текущая ситуация с обеспечением учебных заведений компьютерами, а также процесс непрерывной профессиональной подготовки учителей в 2021 году.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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