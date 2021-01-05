11:38 05 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.60
Поиск
Детский сад

Ситуация в детских садах Молдовы: что заявили в Минобразования

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (275)
115 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/14/32088162.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33145713/situatsiya-v-detskikh-sadakh-moldovy-chto-zayavili-v-minobrazovaniya.html

В Минобразования рассказали, сколько воспитанников и педагогов находятся на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В Молдове из 1398 детских садов 5 учреждений и 23 группы находятся на карантине. Коронавирус подтвердился у пятерых детей, 78 дидактических кадров и 53 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 891 ребенок, 83 педагога и 103 сотрудника вспомогательного персонала. Такие данные приводит Министерство образования, культуры и исследований.

Меры эпидзащиты в школе.
© Sputnik / Mihai Caraus
COVID-19: вернутся ли кишиневские школьники в классы после каникул

Вопрос о возобновлении образовательного процесса в учебных заведениях страны с 11 января и продолжении работы детсадов обсужден на специальном заседании с участием главы Минобразования Лилии Поголши.

Министр призвала руководителей детсадов продолжить соблюдать защитные меры, чтобы не допустить распространения вируса в образовательных учреждениях и чтобы они могли продолжать работу.

Также глава Минобразования попросила руководителей местных специализированных органов в области образования постоянно отслеживать эпидемиологическую ситуацию и предоставлять министерству достоверные данные об эпидемиологической динамике в каждом учебном заведении в стране.

Ședință de lucru a ministrului Educației, Culturii și Cercetării cu șefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului
© Photo : courtesy of: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Рабочее заседание в Министерстве образования.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с обеспечением учебных заведений дезинфицирующими средствами для рук, текущая ситуация с обеспечением учебных заведений компьютерами, а также процесс непрерывной профессиональной подготовки учителей в 2021 году.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (275)

По теме

Детские сады Кишинева ждут изменения: что заявил примар столицы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года
Зимние забавы в русские морозы.
Видео - Зимние забавы в русские морозы
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться