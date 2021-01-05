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Машина скорой

Ложка дегтя в бочку праздника: топ обращений граждан Молдовы в неотложку

© Photo : Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33146046/Lozhka-degtya-v-bochku-prazdnika-top-obrascheniy-grazhdan-Moldovy-v-neotlozhku.html

Опубликована статистика обращений в неотложку: среди самых частых поводов для звонка в скорую на праздники оказались сердечно-сосудистые заболевания.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. С 1 января в Службу скорой догоспитальной медицинской помощи обратились 6354 человека – в больницы страны поступило 2094 пациента, в том числе 269 детей.

Перинатальный центр
© Sputnik / Игорь Зарембо
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"Бригады скорой предоставили медпомощь 1264 страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом", – отметили в Институте скорой помощи. 

По данным источника, 852 случая связаны с неотложными неврологическими состояниями, из которых 79 инсультов, а 1183 вызова приходятся на проблемы с дыхательными путями, из них 450 вызваны ОРВИ.

"В первые дни этого года врачи скорой оказали помощь 28 пациентам с отравлениями. Бригады врачей оказали экстренную медицинскую помощь 10 пациентам с симптомами алкогольного опьянения, в том числе троим несовершеннолетним", – уточнили в структуре.

Там отметили, что за указанный период у двоих граждан в возрасте 70 и 76 лет диагностировано переохлаждение первой и второй степени. Один из этих случаев зарегистрирован в Кишиневе, другой – в Леово. Пациенты госпитализированы.

А 3 января служба скорой помощи приняла роды у 25-летней жительница Хынчештского района, женщина родила в дороге.

"На свет появилась здоровая девочка весом 3,5 килограмма. Маму и новорожденную доставили в больницу для оказания соответствующей медицинской помощи", – проинформировали в Институте скорой помощи. 

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