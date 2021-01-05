Отдых в горах или на море: что предлагают турагентства

Несмотря на пандемию, некоторые граждане Молдовы используют свободные праздничные дни для отпуска в горах или на море. Десятки туристических агентств соревнуются в предложениях, чтобы привлечь клиентов, которых в этот период довольно немного.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik, Александрина Киртоакэ. Пандемия затронула туристический сектор как в Молдове, так и за рубежом. По словам туроператоров, в этот период путевки обычно продавались, как горячие пирожки, однако сейчас граждане Молдовы меньше интересуются туристическими предложениями. Впрочем, некоторые не упускают возможности и решают воспользоваться рождественским мини-каникулами, отправившись в горы или на море.

"Спрос снизился, продажи - тоже. Однако с учетом того, что у нас не так много направлений, все равно люди покупают, спрашивают. У людей уже есть желание куда-то съездить, отдохнуть, они устали сидеть дома. Цены в этом году намного выгоднее – туроператоры стараются делать хорошие предложения, чтобы заинтересовать людей", – рассказала в комментарии Sputnik представитель турагентства Дойна Хыржеу.

По ее словам, небольшой выбор направлений обусловлен тем, что у граждан республики нет доступа во все страны мира, а некоторые государства в принципе не разрешают туристам пересекать границы.

Молдавские турагентства предлагают отдых в украинском Буковеле. Цены варьируются от 100 евро на четыре дня с одного человека в зависимости от отеля и сроков пребывания. Еще одно направление для граждан Молдовы – Египет. Каникулы в теплых странах обойдутся дороже – от 300 евро за неделю с одной персоны.

"Растет спрос на горные туры, но граждане предпочитают отправляться на море в Египет. На этот месяц уже практически нет свободных мест", – отметила собеседница.

Другое туристическое агентство предлагает туры по тем же направлениям. Причина в том, что многие горные курорты в настоящее время закрыты из-за пандемии. По словам директора одной из турфирм Нины Белей, как правило, во время зимних праздников клиентов было столько же, сколько и в летний сезон. Собеседница утверждает, что из-за пандемии продажи упали до 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Если говорим о пятизвездочных отелях на берегу моря, то цены, конечно, выше и варьируются от 1200 до 2300 евро за неделю. Если говорим о направлении Буковель, оно также пользуется спросом среди наших сограждан, то туда можно отправиться на более короткий период, и, соответственно, поездка выйдет дешевле – от 96-165 евро за четыре дня на человека", – добавила Белей.

Все же цены в этом году ниже, чем в предыдущие, потому что из-за ограничений отели не могут предоставить всю гамму услуг.

"До пандемии люди в это время больше предпочитали горные районы, но, учитывая, что у многих не было возможности отдыхать летом на море, они решили отправиться на пляж в середине зимы. Люди выбирают Египет, потому что есть чартерные рейсы, и туристов доставляют прямо к месту назначения", – пояснила собеседница.

Хотя граждане могут отправиться на Украину или в Египет, они должны сдать тест на COVID-19 максимум за 72 часа до вылета.

"Обсуждаем с каждым клиентом в отдельности, напоминаем о ситуации, в которой находимся, и отмечаем, что, по сути, по договору они понесут определенные финансовые потери, в случае если они не поедут отдыхать по приобретенной туристической путевке. Даже если тест положительный, деньги вернутся в срок от 3 до 15 дней. У нас до сих пор не было проблем с нашими клиентами", – уточнила директор одной из турфирм.

По словам Белей, некоторые отказываются покупать туристические путевки из-за ограничений, установленных в стране, в которую они хотят поехать. В то же время собеседница утверждает, что в этом году многие отдали предпочтение семейному отдыху на праздники и сделают то же самое на Рождество по старому стилю. Белей сказала, что некоторые сограждане решили отдохнуть в гостевых домах на территории Молдовы.

С 4 января в республике вступил в силу обновленный список стран "красной зоны", по приезде из которых в Молдове необходимо соблюдать 14-дневный карантин. Среди них: Андорра, Чехия, Кипр, Хорватия, Дания, Швейцария, Эстония, Грузия, Израиль, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Люксембург, Монако, Черногория, Нидерланды, Панама, Португалия, Великобритания, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США и Швеция.

Возвращаясь из Румынии или Украины, гражданам Молдовы на самоизоляцию уходить не надо, по крайней мере до следующего решения Минздрава республики. А вот сами Румыния и Украина внесли Молдову в список государств, по приезде из которых надо уходить на карантин.

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