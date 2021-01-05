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Туман в Кишиневе, 2 января 2021

На дорогах туман: как автолюбителям обезопасить себя в непогоду

© Sputnik / Irina Karush
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1554)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33147594/na-dorogakh-tumany-kak-obezopasit-sebya-avtovoditelyam-v-takuyu-nepogodu.html

Представители приднестровской автоинспекции напоминают водителям о том, как можно упростить передвижение по трассам во время тумана.

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik. В Молдове уже не первый день туман, плотность которого периодически меняется. На вторник, 5 января, Гидрометеослужба ввела желтый код погодной опасности, в том числе из-за низкой видимости на дорогах.

Автоинспекторы делятся советами, как автолюбителям максимально обезопасить поездки в это время.

"Следует помнить, что в условиях тумана или дождя предметы визуально выглядят более отдаленными, чем в реальности", - отмечают в МВД Приднестровья.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Irina Karush
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Водителям необходимо обратить особое внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями. Также их остерегают от резких маневров и предупреждают о том, что нужно быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, использовать ближний свет и противотуманные фары.

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Тема:
Погода в Молдове (1554)

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Теги:
водители, противотуманные фары, туман


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