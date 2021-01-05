Молдавские прокуроры обращаются к евроструктурам из-за давления политиков

Генеральный прокурор Молдовы рассказал о положении прокуроров и отметил, что структура "не будет подчиняться политическим предпочтениям, чтобы завоевать чью-либо милость".

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы, Высший совет прокуроров, профессиональные и ветеранские ассоциации прокуроров в совместном заявлении выразили недовольство вмешательством политиков в дела прокуратуры и попытками подчинить ее себе.

"Обращаемся в Венецианскую комиссию, Международную ассоциацию прокуроров, Консультативный совет европейских прокуроров Совета Европы, генеральному прокурору и главам эквивалентных структур в рамках высших судебных инстанций стран - членов ЕС, Европарламенту и всему дипломатическому корпусу, аккредитованному в Молдове, чтобы подчеркнуть политическое давление и запугивание со стороны политиков как попытку подорвать независимость прокуроров в пользу политического класса", – сказал генпрокурор Александр Стояногло.

© Sputnik / Mihai Caraus Здание Генеральной прокуратуры, Кишинев.

Он подчеркнул, что роль прокуроров заключается в соблюдении верховенства закона и прав человека.

Стояногло обратил внимание, что прокуратура, а также сектор юстиции ежедневно попадают в поле зрения общественности благодаря критическим, несбалансированным заявлениям политиков, которые выходят за рамки законной критики и пытаются оказать давление на прокуроров для принятия определенных решений или демонстрации неуважения к ним, используя неуместные аргументы. Генпрокурор считает, что "последняя избирательная кампания сделала прокуратуру предметом спора со стороны политических игроков, начатых лишь для того, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков и других серьезных проблем, стоящих перед Молдовой в экономической, социальной и политических областях".

"Складывается впечатление, что политики решили все проблемы общества, парламент, администрация президента стали экспертами во всем, начали вершить правосудие, заменив прокуроров и судей. Уважаемые политики, люди ждут перемен к лучшему в экономике, медицине, социальной поддержке, транспортной инфраструктуре, окружающей среде и в других областях", – уточнил Стояногло.

Как подчеркнул глава Генпрокуратуры, он хочет, чтобы это обращение воспринималось как конфронтация с новоизбранным президентом. "Напротив, прокуратура готова поддержать и внести свой вклад в реализацию всех выдвинутых новым президентом инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, преступностью, а также на реформирование сектора юстиции, но это должно происходить в пределах, установленных Конституцией", – добавил генпрокурор.

При этом, как отметил Стояногло, "нынешняя прокуратура не будет подчиняться политическим предпочтениям и симпатиям, чтобы завоевать чью-либо милость, а члены исполнительной власти, законодательного органа или администрации президента не имеют полномочий диктовать или оценивать, кого следует заключать в тюрьму, а также у них нет юридических полномочий для признания людей виновными. Все эти полномочия принадлежат правосудию".

Глава ВСП Анжела Мотузок отметила, что европейские механизмы четко оговаривают важность обеспечения независимости прокуроров, которые не должны подвергаться политическому или любому другому давлению.

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