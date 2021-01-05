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Таможня, КПП Паланка

Таможня отчиталась о поступлениях в бюджет по итогам года

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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За последние два месяца таможенные сборы выросли, но в целом по итогам года отмечено резкое падение из-за пандемии.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Поступления в государственный бюджет от Таможенной службы в декабре 2020 года превысили 2,4 миллиарда леев, что на 5 процентов больше показателей того же периода 2019-го. Об этом сообщает ведомство, публикуя статистику по итогам года.

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В целом в 2020 году доходы, перечисленные в госбюджет таможней, составили более 22,5 миллиарда леев, что на 1,7 процента превышает бюджетный план.

Наибольшая доля приходится на уплату НДС, за ней следуют акцизы и таможенные пошлины. Что касается категорий товаров, облагаемых акцизами, крупнейшим сегментом остается сектор поставок нефтепродуктов с долей в 41,7 процента. За ним следуют табачные изделия, доходы от которых составили 35 процентов, и автомобили с долей в 16,3 процента.

Ситуация с пандемией в стране повлияла на уровень таможенных сборов. Если до объявления чрезвычайного положения в республике наблюдалась тенденция к увеличению доходов (на 17 процентов) по сравнению с 2019 годом, то в апреле 2020 года доходы резко пошли на убыль, о чем свидетельствует снижение на 35 процентов (меньше на 697,9 миллиона леев) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает Таможенная служба.

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Теги:
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