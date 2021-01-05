В Кишиневе полиция задержала вандала, испортившего портреты врачей

На допросе мужчина полностью признал свою вину, рассказав, что не считает медицинских работников героями.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В Кишиневе задержали подозреваемого в хулиганстве – порче стендов с фотографиями медицинских работников и рекламного панно. Им оказался 30-летний столичный житель. Об этом сообщили в управлении полиции города.

"В конце ноября и в течение декабря мужчина из хулиганских побуждений обливал темной маслянистой жидкостью рекламный щит и здание на улице Петру Майор, после чего скрылся в неизвестном направлении. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения", – отметили в полиции.

Подозреваемого доставили в инспекторат. В ходе допроса он признал свою вину, а также сообщил, что испортил панно на улице А. Пушкина, где были размещены фотографии врачей, которые находятся в первых рядах борьбы с COVID-19.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. За подобного рода преступление действующее законодательство предусматривает штраф до 52 тысяч леев (порядка трех тысяч долларов США по текущему курсу Нацбанка), или неоплачиваемый труд в пользу общества – до 240 часов, либо до трех лет тюрьмы.

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