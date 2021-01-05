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Банковские карты, архивное фото.

Новый вид мошенничества в Молдове: правоохранители предупреждают граждан

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33152924/novyy-vid-moshennichestva-v-moldove-politsiya-preduprezhdaet-grazhdan.html

В полиции дали ряд рекомендаций держателям банковских карт и электронных счетов, отметив, на какие еще уловки идут изобретательные преступники.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Очередной вид виртуального отъема реальных денег в Молдове: правоохранительные органы обращают внимание держателей банковских карт и предупреждают их о необходимости быть бдительными.

"В этом году появился новый вариант мошенничества, который направлен на взлом счетов Web/Mobile-banking. Держателям карт звонят через приложение Viber и, представляясь сотрудниками банка, под предлогом того, что кто-то пытался взломать счет клиента, просят передать в целях безопасности все данные карты", – отметили в столичном управлении полиции.

В правоохранительных органах уточняют, что злоумышленники также действуют через рекламу, которую граждане размещают на торговых онлайн-площадках и ​​в социальных сетях. 

Лже-покупатели, как отметили в полиции, интересуются выставленным на продажу товаром, и под предлогом приобретения / бронирования запрашивают личные данные продавца: номер карты, код безопасности, уникальные пароли, отправляемые с помощью SMS на номер мобильного телефона держателя карты.

"На самом же деле данные используются мошенническим образом – злоумышленники получают доступ к управлению банковскими счетами жертв", – подчеркнули в структуре.

Рекомендации полиции:

  • если кто-то получил доступ к вашему онлайн или банковскому счету, либо информацию о кредитной карте, необходимо срочно позвонить в банк, чтобы как можно быстрее закрыть счет и избежать вывода средств;
    Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
    © Sputnik / Владимир Трефилов
    Осторожно мошенники: банки не выдают деньги взамен на полные реквизиты карты
  • если с вами связались незнакомые лица, представившиеся сотрудниками банка, – не верьте. Прежде всего проверьте информацию, действительно ли вам позвонили сотрудники этого банка и что вас просят указать реквизиты;
  • если вы хотите продать какие-то товары через социальные сети, не соглашайтесь на транзакции с помощью банковской карты;
  • если вы стали жертвой мошенников, не откладывайте звонок в ближайшие инспекторат полиции или в Единую службу спасения "112".

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