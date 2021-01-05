В Кишиневе начнут тестировать систему электронной оплаты проезда в транспорте

Пробное использование нововведения пройдет на нескольких столичных автобусных и троллейбусных маршрутах.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. В кишиневских троллейбусах начнут тестировать систему электронной оплаты проезда. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Процесс стартует в ближайшее время и будет проводиться компаниями MasterCard и VISA, которые понесут все расходы.

"Главное управление общественного транспорта и коммуникаций, Î.M. Regia Transport Electric Chiinău и ТМ Parcul Urban de Autobuze заключат договоры с операторами, предоставляющими услуги электронной платы за проезд, опробуют пилотный проект на одном или двух троллейбусных маршрутах и на таком же количестве автобусных маршрутов", — написал Чебан.

По его словам, через 2-3 месяца планируется более широкое внедрение электронной системы оплаты (будет установлено оборудование, пройдут обучение сотрудники муниципальных транспортных предприятий, развернется информационная кампания) на срок до 6 месяцев.

"Две компании, реализующие пилотный проект, не получат преимущества в тендерах, которые будут организованы позже для внедрения профильной системы в общественном транспорте в муниципалитете", — уточнил мэр.

Данная инициатива будет реализована на основе государственно-частного партнерства.

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