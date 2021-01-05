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Машина скорой помощи въезжает на территорию гбольницы для лечения пациентов с коронавирусом.

Минздрав: за сутки в Молдове зафиксировали 612 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (278)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33154126/minzdrav-za-sutki-v-moldove-zafiksirovali--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 146 921.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 612 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник, 5 января.

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Отмечено девять эпизодов "импорта" инфекции: три из Германии, два – из Великобритании и Румынии, по одному – из Швейцарии и Израиля.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 146 921.

За минувшие 24 часа проведено 2965 тестов.

Коронавирус выявлен у 40 медработников: 13 врачей, 21 медсестры и у 6 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 244 пациента (из них 51 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 730 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 134 751.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3070.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (278)

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