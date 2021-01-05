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Мусоровоз.

Вывозить мусор станет легче: в Кишинев прибыли десять новых спецмашин

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33154525/vyvozit-musor-stanet-legche-v-kishinev-pribyli-desyat-novykh-gruzovikov.html

Город обзавелся дополнительными единицами коммунальной техники. Большая их часть проходит тестирование, в течение нескольких дней машины начнут работу.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В столице продолжается модернизация и развитие автопарка муниципального предприятия Autosalubritate. 

С этой целью кишиневские власти приобрели десять современных грузовиков для вывоза мусора. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Три грузовика поступили в распоряжение управления в октябре и уже задействованы, еще семь прибыли в конце декабря. После тестирования в течение нескольких дней они начнут работу", - написал градоначальник. 

Мусорка.
© Sputnik / Osmatesco
Кишиневцев ждут изменения: это касается услуг по сбору и транспортировке мусора
Он подчеркнул, что общая стоимость приобретения составляет около десяти миллионов леев, эти средства получены от деятельности предприятия.

Также примар Кишинева анонсировал еще некоторые изменения, которые ждут Autosalubritate.

По его словам, при поддержке Европейского банка реконструкции и Европейского инвестиционного банка будут выполнены следующие работы:

  • рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС;
  • обеспечение безопасности мусорного полигона в Цынцаренах в соответствии со стандартами ЕС и инвестирование в обновление общей инфраструктуры населенного пункта;
  • обновление автопарка, а также инфраструктуры предприятия;
  • модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собранного вторичного сырья.

Накануне кишиневские власти договорились с примэрией Цынцарен о продлении договора на вывоз мусора из Кишинева. 

Полигон в Цынцаренах.
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Власти Кишинева заключили договор с Цынцаренами: что будет с вывозом отходов

Предыдущее соглашение с властями пригородного населенного пункта истекло в конце 2020 года. Новый документ рассчитан на один год, и в него включены все обязательства столичного муниципалитета перед местной администрацией.

Чебан поручил ответственным ведомствам раз в две недели докладывать, как выполняются обязательства перед Цынцаренами.

Этим займутся управление жилищно-коммунального хозяйства, Apă-Canal Chișinău, Autosalubritate, Exdrupo.

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