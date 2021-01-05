Вывозить мусор станет легче: в Кишинев прибыли десять новых спецмашин

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. В столице продолжается модернизация и развитие автопарка муниципального предприятия Autosalubritate.
С этой целью кишиневские власти приобрели десять современных грузовиков для вывоза мусора. Об этом сообщил примар молдавской столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.
"Три грузовика поступили в распоряжение управления в октябре и уже задействованы, еще семь прибыли в конце декабря. После тестирования в течение нескольких дней они начнут работу", - написал градоначальник.
Также примар Кишинева анонсировал еще некоторые изменения, которые ждут Autosalubritate.
По его словам, при поддержке Европейского банка реконструкции и Европейского инвестиционного банка будут выполнены следующие работы:
- рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС;
- обеспечение безопасности мусорного полигона в Цынцаренах в соответствии со стандартами ЕС и инвестирование в обновление общей инфраструктуры населенного пункта;
- обновление автопарка, а также инфраструктуры предприятия;
- модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собранного вторичного сырья.
Накануне кишиневские власти договорились с примэрией Цынцарен о продлении договора на вывоз мусора из Кишинева.
Предыдущее соглашение с властями пригородного населенного пункта истекло в конце 2020 года. Новый документ рассчитан на один год, и в него включены все обязательства столичного муниципалитета перед местной администрацией.
Чебан поручил ответственным ведомствам раз в две недели докладывать, как выполняются обязательства перед Цынцаренами.
Этим займутся управление жилищно-коммунального хозяйства, Apă-Canal Chișinău, Autosalubritate, Exdrupo.
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