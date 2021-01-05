Как будем отмечать Рождество: что заявили в Митрополии Молдовы

Секретарь предстоятеля самоуправляемой церкви Молдовы разъяснил, будут ли открыты храмы на великий православный праздник, а также какова программа богослужений.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Большинство православных верующих в нашей стране отмечают Рождество Христово по так называемому "старому стилю", 7 января. Другие его уже отметили "по новому стилю" 25 декабря.

В связи со скорым наступлением праздника, многие задаются вопросом, будут ли церкви открыты на Рождество и какова программа богослужений. На эти вопросы ответил корреспонденту Sputnik Молдова секретарь митрополита Кишиневского и всея Молдовы Вадим Кейбаш.

"Конечно, церкви будут открыты. Литургическая программа пройдет по традиции. Но это, конечно, зависит от определенных приходов. В одних служба может пройти ночью, в других – утром. Но богослужения будут проводить во дворах церквей", – рассказал собеседник.

По его словам, 2020 год был трудным, он сильно повлиял на жизнь христиан и таинство богослужений. Несмотря на это, священнослужитель выразил надежду, что в этом году Рождество снова озарит светом души всех христиан.

"Надеемся, что праздник Рождества Христова как и в предыдущие годы, принесет в сердца христиан радость пришествия Спасителя Иисуса Христа, несмотря на все сложности", – подытожил Кейбаш.

Митрополит Владимир во время богослужения накануне Рождества призвал христиан обратиться помыслами к пострадавшим от нового вируса, а также к врачам, ухаживающим за больными.

"Давайте непрестанно молиться за народ Молдовы, за тех, кто находится в стране, но также и за тех, кто находится вдали от дома и родных. В этот период испытаний пандемией для всего мира давайте вознесем молитвы к Всевышнему за всех инфицированных безжалостным вирусом и особенно за весь медицинский персонал, который жертвует собой ради нас и за скорейшее выздоровление всех пациентов", – сказал предстоятель.

Он добавил, что каждый верующий должен беречь свою душу, сердце и разум.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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