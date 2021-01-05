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Изучение провала.

Загадка: что могло бы стать причиной образования провала на Старой Почте

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/05/33153700.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33156423/zagadka-chto-moglo-by-stat-prichinoy-obrazovaniya-provala-na-staroy-pochte.html

Происшествие в столичном спальном районе вызывает массу вопросов. Как земля могла обрушиться и образовать впадину глубиной 6 метров? Сейчас эксперты изучают две версии.

КИШИНЕВ, 5 января - Sputnik. Один из вариантов появления ямы в микрорайоне Старая Почта - это перенасыщение почвы дождевой водой из неисправных ливневок. Вторая версия: подземная река, подмывающая почву. По крайней мере, такими гипотезами поделились со Sputnik Moldova эксперты. 

По их словам, причиной обвала может быть небольшой ручей, который протекает под улицей Чевкарь, а также под транспортной артерией Каля Орхеюлуй. Подземные воды находятся в ведении Агентства геологии и минеральных ресурсов.
  • S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
    На месте аварии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
    На месте аварии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
    На месте аварии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
    На месте аварии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
    На месте аварии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău
    На месте аварии.
    © Sputnik / Mihai Caraus
1 / 6
© Sputnik / Mihai Caraus
На месте аварии.

Sputnik Moldova попытался выяснить у работников этой структуры точную причину оползня, но пока безуспешно. Ответственный специалист в отпуске. Кроме того, как оказалось, Агентство взимает плату за любой тип информации.

В среду, 6 января, специалисты муниципального предприятия Exdrupo осмотрят воронку, образовавшуюся после оползня в микрорайоне Старая Почта. По словам начальника отдела дождевой канализации, в настоящее время неясно, что вызвало оползень, и для выяснения причины необходимо провести инвентаризацию технического состояния трубопровода на этом участке.

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