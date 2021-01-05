Загадка: что могло бы стать причиной образования провала на Старой Почте

Происшествие в столичном спальном районе вызывает массу вопросов. Как земля могла обрушиться и образовать впадину глубиной 6 метров? Сейчас эксперты изучают две версии.

КИШИНЕВ, 5 января - Sputnik. Один из вариантов появления ямы в микрорайоне Старая Почта - это перенасыщение почвы дождевой водой из неисправных ливневок. Вторая версия: подземная река, подмывающая почву. По крайней мере, такими гипотезами поделились со Sputnik Moldova эксперты.

По их словам, причиной обвала может быть небольшой ручей, который протекает под улицей Чевкарь, а также под транспортной артерией Каля Орхеюлуй. Подземные воды находятся в ведении Агентства геологии и минеральных ресурсов.

На месте аварии. © Sputnik / Mihai Caraus

На месте аварии. © Sputnik / Mihai Caraus

На месте аварии. © Sputnik / Mihai Caraus

На месте аварии. © Sputnik / Mihai Caraus

На месте аварии. © Sputnik / Mihai Caraus

На месте аварии. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus На месте аварии.

Sputnik Moldova попытался выяснить у работников этой структуры точную причину оползня, но пока безуспешно. Ответственный специалист в отпуске. Кроме того, как оказалось, Агентство взимает плату за любой тип информации.

В среду, 6 января, специалисты муниципального предприятия Exdrupo осмотрят воронку, образовавшуюся после оползня в микрорайоне Старая Почта. По словам начальника отдела дождевой канализации, в настоящее время неясно, что вызвало оползень, и для выяснения причины необходимо провести инвентаризацию технического состояния трубопровода на этом участке.

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