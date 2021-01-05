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Арест.

Суд Комрата продлил арест девушке, подозреваемой в жестоком убийстве матери

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33157613/sud-komrata-prodlil-arest-devushki-podozrevaemoy-v-zhestokom-ubiystve-materi.html

Пока не будут готовы результаты психиатрической экспертизы, фигурантка громкого дела будет оставаться в больнице.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Суд Комрата принял решение о продлении на 30 дней ареста девушки, которая была задержана по подозрению в расправе с собственной матерью в середине декабря. Информацию подтвердили в местной прокуратуре.

Пока не готовы результаты психиатрической экспертизы, девушка будет оставаться в больнице.

Ранее, 14 декабря, суд поддержал требования прокуроров и распорядился до 11 января 2021 года поместить фигурантку громкого дела под стражу. 

Молоток судьи.
© AP Photo / Charlie Neibergall
Обвиняемая в жестоком убийстве матери жительница Комрата получила 30-дневный арест

Шокирующее убийство произошло в столице Гагаузии вечером в пятницу, 11 декабря. По версии следствия, 21-летняя девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, набросилась на свою 40-летнюю мать и нанесла ей несколько ударов ножом в грудь.

Женщина, которая только 3 декабря вернулась с заработков из Германии в Молдову, скончалась на месте. Тем же ножом, утверждает сторона обвинения, убийца вырезала из груди матери сердце и другие внутренние органы и, бросив их в квартире, сбежала к приятелю.

Найти девушку удалось лишь днем в субботу, 12 декабря. Она была задержана на 72 часа.

Все обстоятельства гибели жительницы Комрата предстоит выяснить правоохранительным органам.

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