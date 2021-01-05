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Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе.

Решено: как будут учится школьники во втором семестре 2020-2021-го

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (279)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210105/33159104/resheno-kak-budut-uchitsya-shkolniki-vo-vtorom-semestre-uchebnogo-goda.html

Министерство образования, культуры и исследований приняло окончательное решение о том, как будет организован учебный процесс после нового года.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Второй семестр начнется 11 января 2021 года с физическим присутствием учеников и преподавателей на занятиях согласно выбранным учебными заведениями моделям обучения. Соответствующее распоряжение издало 5 января Министерство образования, культуры и исследований.

"Такое решение обосновано текущей ситуацией в образовательных учреждениях относительно развития эпидемиологической ситуации в течение первого семестра 2020-2021 учебного года", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Обучение на удаленке
© Sputnik / Mihai Caraus
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Министерство образования, культуры и исследований также призывает учащихся, родителей, учителей и руководителей проявлять ответственность, соблюдать правила по предотвращению распространения вируса COVID-19, а также положения Инструкции о мерах защиты, применяемых при организации деятельности государственных и частных образовательных учреждений в эпидемиологическом контексте.

Ведомство призывает руководителей образовательных учреждений принять все необходимые меры для подготовки образовательных учреждений к возобновлению работы после межсеместровых каникул, обеспечив условия эпидемиологической безопасности для учеников и сотрудников.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (279)

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