"Лондаун": молдавские карантинки с туманного Альбиона

ТИРАСПОЛЬ, 6 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Британия – новейшая столица COVIDа. Это образно. Если по фактам: за два месяца уровень заболеваемости "короной" в Соединенном Королевстве вырос вдвое. В больницах почти 30 тысяч пациентов. Последнюю неделю Англия била свои же антирекорды – каждый день более 50 тысяч случаев заражения. Знакомьтесь, это SARS-CoV-2. Штамм-спринтер. Разбегается по Британии на 70 % быстрее своего COVID-предшественника.

"В ноябре я каждый день я проезжал на велосипеде мимо больницы Св. Томаса. Заметил как-то одного-двух журналистов. К концу недели их была уже целая толпа. Я сразу понял, что стоит ждать какой-то информационной бомбы. Так и вышло – обнаружили новый штамм", – вспоминает житель Лондона Сергей Паскалов.

Наш собеседник родом из Приднестровья. В картинке с учебника по английскому живет уже 8 лет. Правда, за последний год она превратилась в карантинку. Говорит, от этих локдаунов (нынешний - третий по счету) город сам не свой: одинокий Биг-Бен, пустующий Букингемский дворец, широко закрытый London Eye. Вид из окна теперь самое доступное колесо обозрения!

© Sputnik / Sorokopud Julia Таков он, лондонский локдаун – "Лондаун".

"Еще вчера я спокойно вышел в город решать некоторые вопросы. Не скажу, что было ощущение какое-то особенное. Все как обычно. Я не читаю газет, не смотрю новости. По правде, если бы вы не сказали, что объявлен карантин, я бы и не заметил. Да, люди ходят в масках в закрытых помещениях. В метро стараются вплотную друг к другу не садиться", – описывает собеседник.

Жизнь "особого режима" как минимум до середины февраля. Впрочем, Сергею скучно не будет. С ним за карантинную кампанию дома сестра Ольга. Приехала перед Новым годом, заодно и Рождество в Лондоне встретит. Ее авиарейс в Кишинев, как и десятки других, отменили.

"У меня был билет на 29-е число. С 23 декабря Молдова приостановила авиасообщение с Великобританией, и я тут застряла. Обещают возобновить полеты, но придется сдавать тест на COVID. Он стоит £180-200, и его необходимо пройти за 3 дня до полета. Но не факт, что пока тест будет действителен, возобновят рейсы. Замкнутый круг!" – рассказывает Ольга.

Вчера Британия попала в новую зону турбулентности: первые ограничения потрясли обучение. Во вторник все начальные и средние школы ушли на дистанционку. Уже сегодня праздные прогулки на Пикадилли – чисто английское преступление. Впрочем, за все нарушения дисциплины – крупные штрафы.

"Знаете, по поводу локдауна мнения у англичан разделились. Тот, кто пострадал от коронавируса физически, соглашается с тем, что необходима изоляция. Все, кто с вирусом не сталкивались, хотят продолжать привычный ритм: работать, знакомиться, влюбляться, заводить детей. В общем, жить нормальной жизнью", – рассказывает еще один житель Лондона Андрей Калмик.

Молдаванин Андрей Калмик сейчас наравне со всеми британцами – независимо от титулов, вероисповедования и социального статуса. Также отчаянно уклоняется от суперскоростного штамма. С сегодняшнего дня в его городе обязательная самоизоляция. Из дома только на работу, в магазин, за медпомощью или спортом позаниматься. Но есть одно правило в лондонской жизни Андрея, на которое не распространяется карантин!

"Есть у нас тут молдавская диаспора, – говорит он. – И мы всегда стараемся поддержать друг друга вдали от родины. Буквально вчера один земляк помог мне устроиться на работу. Я музыкант по призванию. В Англии – водитель телескопического погрузчика. Хорошо, что карантин никак не влияет на мой заработок, потому что стройплощадки продолжают свою работу".

Андрей, как и другие мигранты Туманного Альбиона, старается сохранить свои традиции на чужой земле. Одна из них - Рождество. Как ни крутись, в этом году все молдавско-английские семьи проведут его в узком домашнем кругу – изоляция! Выходит, опасный вирус провоцирует другую вспышку – домашнего очага.

© Sputnik / Sorokopud Julia На заднем плане - домашние очаги.

"Карантин научил нас ценить близких и проводить больше времени со своими семьями", - уверена многодетная мать Валерия Кройтору. Все три локдауна Mrs Кройтору встретила в Бермингеме.

Как-то за английским чаем открыла свою инструкцию по выживанию.

"От скуки и изобилия свободного времени я обнаружила в себе кулинарные таланты и теперь пеку торты на заказ. Я наконец смогла остановиться и уделить внимание детям. Знаете, что я поняла за время первого карантина? Иногда стоит прекращать этот бесконечный бег за деньгами и радоваться каждому дню. Такие ситуации учат ценить жизнь и друг друга. Так что очередной локдаун мне точно не страшен!" – с позитивом смотрит на ближайший месяц Валерия, замешивая тесто для очередного карантинного пирога.

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