Полиция увеличит число сотрудников для поддержания порядка в праздники

В Генинспекторате полиции рассказали, сколько нарушений зафиксировали за прошедшие праздничные дни и что намерены сделать для улучшения ситуации.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. С 25 декабря до 3 января за соблюдением общественного порядка в Молдове следили более 2500 полицейских. Было зафиксировано порядка 700 нарушений, среди них и тяжкие - два убийства и две попытки убийства. Об этом сообщили на брифинге в среду представители Генинспектората полиции.

Общие нарушения

Как сообщили представители полиции, сложившаяся ситуация вынудила принять решение об увеличении до 10 января количества задействованных в охране общественного порядка полицейских - до 3500.

"Хотим обратить ваше внимание на одну из проблем нашей страны – домашнее насилие. Это очень больная для нас тема, особенно учитывая, что сейчас кризис. Участились случаи насилия в состоянии алкогольного опьянения, а сейчас, в праздники, многие злоупотребляют спиртным. Более 80% всех нарушений происходит из-за алкоголя", - заявил сотрудник Национального инспектората общественного порядка Олег Русу.

По его словам, в некоторых районах страны для решения бытовых конфликтов будут дополнительно привлечены правоохранители.

Также в полиции сообщили, что во время праздничных дней по всей стране участились попытки нелегальной продажи пиротехники. Некоторые случаи задокументировали, часть нарушителей сбежали.

Кроме того, за указанный период произошло более 60 ограблений жилых домов и квартир.

"Люди активно уезжают из города в села к родственникам. Многие дома и квартиры остаются без присмотра. Попросите соседей присматривать за домом или оставляйте свет включенным, потому что воры сейчас начеку и присматриваются к домам, где нет хозяев", - подчеркнул другой представитель полиции.

Дети и меры против COVID-19

Еще один важный момент, на который указали в полиции: колядки и поездки детей во время праздников. Правоохранители призвали родителей не оставлять детей без присмотра, выяснять, куда они отправляются отмечать праздники и с кем контактируют.

В полиции уточнили, что при колядовании и во время празднований также не стоит забывать о соблюдении эпидемиологических мер, чтобы не заразиться COVID-19.

Новые поправки

Помимо этого, гражданам не стоит использовать во время празднований оружие, даже если оно находится у них легально. Как уточнили в полиции, применение без надобности и не по назначению оружия, купленного для самообороны, может обернуться трагедией.

Гражданам напомнили и о вступивших в силу поправках в закон о торговле. Теперь запрещено покупать или сбывать пластиковые пакеты и одноразовую посуду, если только они не биоразлагаемые. Делая покупки в супермаркетах, следует внимательно смотреть на маркировку всех подобных товаров.

В Кодексе о правонарушениях предусматриваются санкции за использование и продажу указанных предметов, штрафы составляют от 3000 до 4500 леев для физических лиц и от 6000 до 12000 леев для юридических лиц.

Во время праздничных дней в стране уже зафиксировали 55 серьезных ДТП, в которых 7 человек погибли и 55 пострадали. Также 115 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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