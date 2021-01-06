Главан: Молдова готова начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19

Депутат парламента призвала как можно скорее начать в стране кампанию по вакцинации от коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В Молдове есть все необходимое, чтобы как можно скорее начать кампанию по вакцинации населения от коронавируса нового типа. Такое заявление сделала на брифинге в среду депутат платформы Pentru Moldova Руксанда Главан.

"Какая вакцина поступит в страну и в каких количествах, пока неясно. Что делать руководству страны? Определить, какую вакцину получить в первую очередь. Если первой будет Covax, необходимо уточнить, можно ли его транспортировать и хранить с использованием существующей логистики", - отметила Главан.

По ее словам, для хранения некоторых вакцин нужны особые условия - холодильные камеры, поддерживающие температуру в -80 градусов по Цельсию.

"В стране есть потенциал, человеческие ресурсы и материально-техническое обеспечение для начала кампании по вакцинации", - подчеркнула депутат.

Парламентарий также представила некоторые расчеты, согласно которым первоначально потребуется до шести миллионов леев для закупок специальных морозильных камер, заключения контрактов на услуги по производству льда, а также для подписания договоров на услуги вакцинации частными фирмами.

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Таким образом Главан ответила на заявления президента Майи Санду, которая ранее говорила о том, что система здравоохранения Молдовы не способна начать кампанию по вакцинации.

По сообщениям Минздрава, Молдова, как и ряд других государств, сможет получить средства иммунизации против COVID-19 начиная со второго квартала 2021 года. План доставки препаратов должен быть утвержден 15 января.

Заявка на включение в список получателей вакцины против COVID-19 была направлена в офис COVAX еще 7 декабря.

Одновременно Молдова подала заявку на участие в программе совместного несения расходов в рамках COVAX, что позволит стране приобрести вакцины от COVID-19 по выгодным ценам в случае превышения квоты на их бесплатное получение.

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