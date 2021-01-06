Новый гуманитарный медицинский груз поступил в Молдову из Румынии

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Партия медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом нового типа прибыла в Молдову из Румынии в среду, 6 января.

Это пожертвование от Министерства национальной обороны соседней страны.

В пакет гумпомощи, в частности, вошли медикаменты, спецодежда, хирургические маски и козырьки.

"Нам приятно предоставить эту помощь нашим партнерам. Последний год мы все боремся с одной напастью – с COVID-19. Мы и дальше будем поддерживать наших друзей", – отметил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

Благодарность румынской стороне выразила советник президента Молдовы Майи Санду Алла Немеренко. На церемонии передачи этой гуманитарной помощи также присутствовал и министр обороны нашего государства Виктор Гайчук.

"Выражаем благодарность за поддержку национальной армии нашей страны. Это реально поспособствует лучшей защите наших медицинских кадров и поддержит пациентов военного госпиталя", - заявил Гайчук.

Нынешний транш помощи, переданный Молдове от Министерства обороны Румынии, второй по счету. Прибывшие товары отправят в Центральный военный клинический госпиталь. Общая сумма этого поступления более 650 тысяч леев.

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Первая партия медицинского оборудования и оснащения из-за Прута поступила в нашу страну в апреле 2020 года, когда Бухарест предоставил помощь в виде лекарств, разных защитных средств, а также 10 спецкостюмов, произведенных в Румынии.

Эти два поступления в Молдову входят в пакет мер поддержки граждан Республики Молдова, который пообещал президент Румынии Клаус Йоханнис во время недавнего визита в Кишинев.

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