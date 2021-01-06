Республика приостановила авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря 2019-го, а возобновляет в ночь на 8 января.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Молдова возобновляет авиасообщение с Великобританией с 00.00 8 января. Решение приняла в среду Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"Отменяется начиная с 8 января 2021 года постановление №39 от 21 декабря 2020-го Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Орган гражданской авиации обеспечит возобновление всех регулярных пассажирских авиарейсов и регулярных пассажирских чартеров с Великобританией начиная с 8 января 2021 года в 00.00", – сказано в тексте решения.

Молдова приостановила авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря 2019 года. Такое решение Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла "в целях предотвращения распространения нового штамма коронавируса SARS CoV 2, выявленного в Великобритании".

Кроме того, 6 января 2021-го Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила дополнить Постановление №35 от 27 ноября 2020 года. По-прежнему в Молдову запрещен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к красной зоне. Под исключение попадают:

члены семей граждан Республики Молдова;

лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный органами власти;

граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Молдовы; © Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса

граждане, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Молдовы; учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены и едут на учебу в образовательные учреждения/заведения, находящиеся на территории республики или за рубежом, или осуществляют поездки для деятельности, связанной с завершением/организацией/осуществлением обучения, с предоставлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающее лицо, указанное в декларации законного представителя;

члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Молдове;

иностранные граждане, работающие в качестве педагогических работников в республике;

владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и других подобных, а также обладатели проездных документов типа Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей работников дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Молдове, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

транзитные пассажиры, включая репатриированных лиц в результате предоставления консульской защиты. Маршрут транзита будет установлен Генеральным инспекторатом пограничной полиции;

лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с представлением подтверждающих документов); © Sputnik / Evgeny Biyatov Коронавирус и кризисы: что 2021-й нам готовит

трансграничные работники, пользующиеся режимом малого приграничного движения в Молдову из Румынии или Украины, которые

подтверждают договорные отношения с экономическими агентами республики;

подтверждают договорные отношения с экономическими агентами республики; водители транспортных средств и обслуживающий персонал транспортных средств, осуществляющие за плату перевозку грузов и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;

иностранные журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел и европейской интеграции в качестве постоянных корреспондентов республике;

иностранные граждане, которых вызывают в судебные инстанции / правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители, предоставив подтверждающие документы;

иностранные граждане, которые путешествуют в целях получения документов, выдаваемых публичными ведомствами Молдовы, что также необходимо подтвердить документами (программирование, приглашение и прочее).

Также все лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в Республику Молдова и прибывающие прямо или транзитом из стран, отнесенных к красной зоне, должны заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах.

"В случае несовершеннолетних до 14 лет эпидемиологическая карта и декларация под собственную ответственность заполняется и подписывается законным представителем или сопровождающим лицом", – указано в постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 6 января.

Дополнен и список тех, кто не должен соблюдать карантин. При этом у этих граждан не должно быть клинических признаков респираторной инфекции или лихорадочного состояния:

водители транспортных средств и обслуживающий персонал транспортных средств, осуществляющие за плату перевозку грузов и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал составов; © Sputnik / Anatolii Kiriak Минздрав: число погибших из-за коронавируса в Молдове превысило 3000 человек

лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающее лицо, в зависимости от

обстоятельств (с предоставлением подтверждающих документов);

обстоятельств (с предоставлением подтверждающих документов); учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, едут на учебу в образовательные учреждения/заведения, находящиеся на территории Молдовы или за рубежом, или осуществляют поездки для деятельности, связанной с завершением/организацией/осуществлением обучения, с предоставлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающее лицо, указанное в декларации законного представителя;

лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом на жительство или другим подтверждающим

документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Молдовы;

документом, который включает приглашение и/или договор, заключенный с юридическим лицом - резидентом Молдовы; лица, осуществляющие поездки за рубеж в профессиональных целях и по возвращении в страну предоставляют подтверждение делегирования за границу от имени юридического лица - резидента Молдовы и договор, заключенный с иностранным экономическим агентом, или приказ о делегировании, изданный публичными учреждениями республики; © Sputnik / Miroslav Rotari Главан: Молдова готова начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19

трансграничные работники, въезжающие в республику из Румынии или Украины, а также работники из Молдовы, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

владельцы дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и других подобных, а также обладатели проездных документов типа Laissez-Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей работников дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова, и/или персонал,

занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

занимающийся оказанием гуманитарной помощи; транзитные пассажиры;

иностранные журналисты, аккредитованные Министерством иностранных дел и европейской интеграции в качестве постоянных корреспондентов в республике;

иностранные граждане, которых вызывают в судебные инстанции / правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители, предоставив подтверждающие документы;

иностранные граждане, которые путешествуют в целях получения документов, выдаваемых публичными ведомствами Молдовы, что также необходимо подтвердить документами (программирование, приглашение и прочее).

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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