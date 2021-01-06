Какое решение приняла Комиссия общественного здоровья по поводу работы школ

Произошли изменения, касающиеся как процесса обучения, так и проведения внеклассных занятий внутри образовательных учреждений.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В Молдове с 11 января все учебные заведения возвращаются к занятиям. Решение приняла в среду Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"Возобновляется с 11 января 2021 года образовательный процесс внутри государственных и частных учебных заведений начального, гимназического и лицейского циклов согласно моделям, принятым Министерством образования, культуры и исследований", – сказано в постановлении комиссии.

При этом продлевается до 15 января приостановка внеклассных занятий (спортивные кружки и секции) внутри образовательных учреждений, однако их можно организовывать дистанционно.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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