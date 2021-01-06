Новые данные Минздрава: у скольких человек в Молдове подтвердился COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 148 тысячам.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 950 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщила представитель Минздрава на брифинге в среду.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 147 871.

За минувшие 24 часа проведено 3552 теста, при этом повторно — 421.

Коронавирус выявлен в том числе у 44 медработников: 16 врачей, 21 медсестры и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 268 пациентов (из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1160 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 135 911 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3088.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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