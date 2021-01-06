Как будут ездить автобусы в Кишиневе на Рождество

Для большинства городских и пригородных маршрутов сочли подходящим "воскресный" график, движение ряда других организуют по специальной программе.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Кишиневский автобусный парк опубликовал на своей странице в соцсетях "праздничное" расписание столичных автобусов на ближайшие два дня.

"Так, 7-8 января автобусы, следующие по городским маршрутам №5, 19 и 26, а также пригородные №2, 9, 10, 16, 24, 28, 31, 33, 38, 46 и 47 будут ездить согласно расписанию, установленному на воскресные дни", – уточнили в компании.

А график работы пригородных автобусов №4, 18, 38, 38, 44 и 48 организуют по специальной программе.

"Движение городского автобусного маршрута №65 и пригородного №11 будет приостановлено", – добавили в Кишиневском автобусном парке.

Ранее главы пригородов столицы пожаловались мэру Кишинева на недостаточное количество машин на маршрутах. Из-за этого происходят опоздания на работу и учебу.

Примэрия Кишинева изыскивает возможности запускать или продлевать маршруты троллейбусов и автобусов для сообщения столицы с пригородами. Так, недавно троллейбусный маршрут №36, связывающий Кишинев с Яловенами, стал длиннее на 3 километра и сейчас пересекает весь райцентр до противоположного выезда из него.

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