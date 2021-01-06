18:27 06 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Граффити с изображением медсестры, вводящей вакцину против COVID-19.

Эпидемиологи – о снижении заболеваемости COVID-19: поводов для успокоения нет

© AFP 2020 / Mohammed Abed
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (291)
89 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/05/33151124.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210106/33165833/epidemiologi-o-snizhenii-zabolevaemosti-covid-19-povodov-dlya-uspokoeniya-net.html

Меньшее число эпизодов инфицирования не должно расслаблять граждан Молдовы. Пандемия никуда не уходит и не закончится в ближайшие месяцы, уверяют эпидемиологи.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. За последние две недели в Молдове наблюдается заметное снижение новых случаев заражения коронавирусом. С наступлением праздников, с 25 декабря по 6 января, количество заболевших колеблется в пределах от 179 до 950 в день. Это при том, что еще месяц назад ежедневные цифры были выше в разы — в первой половине декабря они колебались в пределах от 1400 до 1700 новых случаев в сутки.

Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Кишиневе существенно снизилось число новых случаев заражения COVID-19

Опрошенные Sputnik Молдова специалисты в области эпидемиологии в один голос предупреждают — текущее снижение заболеваемости не повод для того, чтобы расслабляться и строить оптимистические прогнозы. Скорее наоборот, в январе нас ждет новый рост числа инфицированных.

По словам главы отдела эпидемиологического надзора за распространением гриппа и респираторных инфекций Национального агентства общественного здоровья Штефана Георгицэ, несмотря на низкие цифры последних дней, ситуация остается очень сложной.

"Да, есть снижение случаев, с 25 декабря наблюдается спад. Эта динамика может объясняться праздничными днями, население было сконцентрировано дома, было меньше контактов. Но на праздники люди посещали рынки, публичные места, торговые центры. Мы знаем, что у вируса есть инкубационный период. К тому же часть людей обращаются к врачу не сразу, так что поводов для успокоения нет", — констатирует собеседник.

С ним согласна и эпидемиолог Алла Токарчук. Она также считает, что снижение количества подтвержденных больных не следует воспринимать как повод для оптимистичных прогнозов.

"У нас по-прежнему очень много больных. Не у всех есть доступ к бесплатному тестированию и средства на платные тесты. Буквально недавно общалась — семья из пяти человек, если проходить тесты, нужно 4000 леев, поэтому они не делают тесты, а сразу берут лекарства в аптеке для лечения. Таких случаев очень много", — говорит специалист.

Ситуацию усугубляет и возросшая в канун праздников мобильность населения.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Коронавирус и кризисы: что 2021-й нам готовит

"Ситуация неблагоприятная. В странах, которые нас окружают, цифры остаются высокими. Наши граждане вынуждены быть мобильными, чтобы найти себе источник заработка. Цифры миграции перед праздниками выросли значительно. В день в страну въезжают 10-12 тысяч человек. До 40% случаев заболевания — бессимптомные, люди могут не подозревать, что больны. Мы должны быть очень внимательными. Все меры предосторожности необходимо соблюдаться как никогда", — рассказывает Георгицэ.

Он же отмечает, что пандемия в ближайшие месяцы никуда не денется, несмотря на начавшуюся вакцинацию. Она остается на глобальном уровне, и риск заражения будет сохраняться. Поэтому нужно стараться снижать эти риски.

"Вакцинация будет проводиться поэтапно. Все население не сможет пройти ее за короткое время. Чтобы получить коллективный иммунитет, необходимо покрытие в 70-80% населения", — говорит эпидемиолог.

© Sputnik / Viktor Tolochko
Минздрав сообщил, когда Молдова сможет получить вакцину против COVID-19
По словам специалиста, пока сложно сказать, когда Молдова получит первые дозы препарата для иммунизации.

"Мы ждем вакцину из Румынии, от платформы COVAX. Как только она придет в страну, будет проводиться добровольное прививание. Уже определены категории лиц, которые в первую очередь получат вакцину", — отмечает Георгицэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (291)

По теме

Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса
Видео – Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в праздничные дни


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года
Как пандемия открыла новые возможности для бизнеса в ближнем зарубежье
Видео — Пандемия как новая возможность для развития бизнеса
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться