Эпидемиологи – о снижении заболеваемости COVID-19: поводов для успокоения нет

Меньшее число эпизодов инфицирования не должно расслаблять граждан Молдовы. Пандемия никуда не уходит и не закончится в ближайшие месяцы, уверяют эпидемиологи.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. За последние две недели в Молдове наблюдается заметное снижение новых случаев заражения коронавирусом. С наступлением праздников, с 25 декабря по 6 января, количество заболевших колеблется в пределах от 179 до 950 в день. Это при том, что еще месяц назад ежедневные цифры были выше в разы — в первой половине декабря они колебались в пределах от 1400 до 1700 новых случаев в сутки.

Опрошенные Sputnik Молдова специалисты в области эпидемиологии в один голос предупреждают — текущее снижение заболеваемости не повод для того, чтобы расслабляться и строить оптимистические прогнозы. Скорее наоборот, в январе нас ждет новый рост числа инфицированных.

По словам главы отдела эпидемиологического надзора за распространением гриппа и респираторных инфекций Национального агентства общественного здоровья Штефана Георгицэ, несмотря на низкие цифры последних дней, ситуация остается очень сложной.

"Да, есть снижение случаев, с 25 декабря наблюдается спад. Эта динамика может объясняться праздничными днями, население было сконцентрировано дома, было меньше контактов. Но на праздники люди посещали рынки, публичные места, торговые центры. Мы знаем, что у вируса есть инкубационный период. К тому же часть людей обращаются к врачу не сразу, так что поводов для успокоения нет", — констатирует собеседник.

С ним согласна и эпидемиолог Алла Токарчук. Она также считает, что снижение количества подтвержденных больных не следует воспринимать как повод для оптимистичных прогнозов.

"У нас по-прежнему очень много больных. Не у всех есть доступ к бесплатному тестированию и средства на платные тесты. Буквально недавно общалась — семья из пяти человек, если проходить тесты, нужно 4000 леев, поэтому они не делают тесты, а сразу берут лекарства в аптеке для лечения. Таких случаев очень много", — говорит специалист.

Ситуацию усугубляет и возросшая в канун праздников мобильность населения.

"Ситуация неблагоприятная. В странах, которые нас окружают, цифры остаются высокими. Наши граждане вынуждены быть мобильными, чтобы найти себе источник заработка. Цифры миграции перед праздниками выросли значительно. В день в страну въезжают 10-12 тысяч человек. До 40% случаев заболевания — бессимптомные, люди могут не подозревать, что больны. Мы должны быть очень внимательными. Все меры предосторожности необходимо соблюдаться как никогда", — рассказывает Георгицэ.

Он же отмечает, что пандемия в ближайшие месяцы никуда не денется, несмотря на начавшуюся вакцинацию. Она остается на глобальном уровне, и риск заражения будет сохраняться. Поэтому нужно стараться снижать эти риски.

"Вакцинация будет проводиться поэтапно. Все население не сможет пройти ее за короткое время. Чтобы получить коллективный иммунитет, необходимо покрытие в 70-80% населения", — говорит эпидемиолог.

По словам специалиста, пока сложно сказать, когда Молдова получит первые дозы препарата для иммунизации.

"Мы ждем вакцину из Румынии, от платформы COVAX. Как только она придет в страну, будет проводиться добровольное прививание. Уже определены категории лиц, которые в первую очередь получат вакцину", — отмечает Георгицэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova