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Виорика Думбрэвяну.

Экс-глава Минздрава Молдовы стала советником спикера парламента

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210106/33166193/eks-glava-minzdrava-moldovy-stala-sovetnikom-spikera-parlamenta.html

Специалист, ранее руководившая национальной системой здравоохранения, перешла в команду председателя высшего законодательного собрания страны.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну назначена советником спикера парламента республики Зинаиды Гречаной. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь законодательного органа Лилиана Ангел.

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Osmatesco
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В конце своего мандата на посту главы Минздрава Думбрэвяну рассказала, с каким настроением она покидала эту должность.

"Из-за пандемии, возможно, не весь потенциал был использован, не все области получили пользу от развития. Если говорить о сожалениях, – речь идет о людских потерях... Еще одно сожаление – есть неконструктивная критика, нападки на систему, на коллег и на меня лично. Пандемия – это война, и здесь не нужно сражаться человеку с человеком, был только один враг – вирус", – сказала Думбрэвяну.

Ион Кику объявил о своей отставке 23 декабря, заявив, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. До этой же даты в статусе и. о. министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы находилась Виорика Думбрэвяну.

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