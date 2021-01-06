Экс-глава Минздрава Молдовы стала советником спикера парламента

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну назначена советником спикера парламента республики Зинаиды Гречаной. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь законодательного органа Лилиана Ангел.

В конце своего мандата на посту главы Минздрава Думбрэвяну рассказала, с каким настроением она покидала эту должность.

"Из-за пандемии, возможно, не весь потенциал был использован, не все области получили пользу от развития. Если говорить о сожалениях, – речь идет о людских потерях... Еще одно сожаление – есть неконструктивная критика, нападки на систему, на коллег и на меня лично. Пандемия – это война, и здесь не нужно сражаться человеку с человеком, был только один враг – вирус", – сказала Думбрэвяну.

Ион Кику объявил о своей отставке 23 декабря, заявив, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. До этой же даты в статусе и. о. министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы находилась Виорика Думбрэвяну.

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