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Тест на COVID-19. Архивное фото

Каковы позиции Молдовы по ситуации с COVID-19 в сравнении с другими странами

© Sputnik / Alexeï Maïchev
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (292)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210106/33167230/kakovy-pozitsii-moldovy-po-situatsii-s-covid-19-v-sravnenii-s-drugimi-stranami.html

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксирован 41 991 случай заражения коронавирусом на миллион человек. Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык на брифинге в среду.

"Мы не находимся среди стран с самой низкой распространенностью и заболеваемостью, но и не среди государств с самым высокими подобными показателями. Однако вызывает опасение, что это довольно высокие цифры. Поэтому важно соблюдать меры по защите, чтобы не допустить распространение инфекции", – сказала она.

К слову, по показателю заболеваемости на миллион населения Молдова опередила среди прочих Португалию, Францию, Испанию, Австрию, Италию, Польшу Венгрию, Румынию, Болгарию, Украину и Россию.

Статистика заболеваемости COVID-19 на миллион населения
© Screenshot / Privesc.Eu
Статистика заболеваемости COVID-19 на миллион населения.
"Смертность на миллион населения составила 870 человек. Здесь также, если сравнивать с другими странами, то, к сожалению, у нас не самые лучшие показатели, но все-таки и не с самые плохие. Есть страны, где смертность выше", – отметила госсекретарь.

По этому показателю республика опережает Румынию, Польшу, Австрию, Португалию, Украину и Россию.

Статистика смертности COVID-19 на миллион населения
© Screenshot / Privesc.Eu
Статистика смертности COVID-19 на миллион населения.

"Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом всех 3037 летальных исходов, составил 2,1%", – уточнила представитель Минздрава.

Статистика за последние 14 дней

Как отметила госсекретарь, если сравнить данные за 28 декабря – 3 января и за 21 – 27 декабря, то отмечен спад заболеваемости на 26,5%.

"Число летальных исходов увеличилось на 5,8%. Число выздоровевших снизилось на 33,4%, что показывает, что вирус достаточно агрессивен. Важно вовремя обращаться к врачу для выявления инфекции, а также для получения эффективного лечения, чтобы не доходило до осложнений", – обратила внимание Затык.

"Импортный" COVID-19

Скорая. Архивное фото/
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Новые данные Минздрава: у скольких человек в Молдове подтвердился COVID-19
Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% от общего количества подтвержденных случаев – 986 эпизодов. По словам госсекретаря, за 28 декабря – 3 января зарегистрировано 47 случаев такого рода.

"Больше всего случаев импорта из Румынии – 9, из Великобритании – 8, из Италии – 7, Германии – 7, США – 4. Инфицированные находятся под наблюдением. Люди, которые прибывают из-за границы, обязаны находится в течение 14 дней в самоизоляции и оповещать семейного врача о своем состоянии. По истечению этого срока они могут выйти из карантина", – уточнила Затык.

У скольких детей в Молдове подтвердился коронавирус

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса
Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 8130 детей, в том числе новорожденные, а также 674 беременные женщины.

"Среди детей доминирует возрастная группа 11-17 лет. Необходимо воспитать в ребенке правило соблюдения мер защиты, в частности – с учетом начала нового учебного семестра со следующей недели", – отметила Затык.

По ее словам, важно, чтобы родители не пускали в учебное заведение ребенка с признаками заболеваниями или, если он был в контакте с инфицированным либо если кто-то в семье заражен COVID-19. Такая же просьба касается и учителей.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (292)

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