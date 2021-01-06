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Полицейская мигалка.

Молдова: топ самых частых нарушений режима ЧП в сфере здравоохранения

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (294)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210106/33168270/pravookhranitelnye-organy-predstavili-top-samykh-chastykh-narusheniy-v-moldove.html

Правоохранители и другие контролирующие инстанции представили статистику "провинностей" за прошедшую неделю.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Порядка четырех тысяч жителей Молдовы находились на прошлой неделе в режиме самоизоляции и около сотни нарушили карантин. Об этом сообщил замглавы Национального инспектората общественной безопасности Алексей Гросу на брифинге в среду.

"В целях предотвращения инфицирования COVID-19 полицейские в результате предпринятых мер только с 30 декабря до сегодняшнего дня задокументировали 1196 человек за нарушение мер по защите от коронавируса", – отметил чиновник.

По его словам, из порядка 3900 граждан, находившихся на самоизоляции, 85 нарушили карантинный режим.

Граффити с изображением медсестры, вводящей вакцину против COVID-19.
© AFP 2020 / Mohammed Abed
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Он обратил внимание, что по итогам рейдов по торговым точкам задокументировано 266 нарушений установленных властями ограничений.

"Протоколы составлены в отношении администраторов торговых точек, а также посетителей", – сказал Гросу.

Он обратил внимание, что в 194 случаях выявлены нарушения в зонах отдыха – люди не носили защитные маски, игнорировали другие санитарные нормы.

"В 10 случаях задокументированы перевозчики и пассажиры, которые также не соблюдали правила личной гигиены", – добавил замглавы Нацинспектората общественной безопасности.

Некоторые правила, которые действуют в Молдове:

  • запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах;
  • необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, соблюдать правила личной гигиены;
  • настоятельно рекомендовано избегать многолюдные места.
На период праздников сотрудники правоохранительных органов призывают оставаться дома.

За прошедшую неделю специалисты Национального агентства общественного здоровья провели проверки по 105 адресам, в том числе в 16 парикмахерских, 19 аптеках, 22 медучреждениях, 25 торговых точках, 17 производственных компаниях и шести образовательных заведениях, сообщил представитель структуры Андрей Чубурчиу.

Centrul COVID-19 Chisinau MoldExpo
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"В ходе мониторинга, к сожалению, продолжают встречаются различные нарушения. Из 105 проверенных заведений в четырех сотрудники работали без защитных средств – защитных масок, отсутствовали дезинфицирующие средства, также выявлены другие несоответствия", - уточнил источник.

По его словам, в заведениях, где выявлены нарушения, составлены протоколы.

"Учитывая, что эпидемиологическая ситуация остается на данный момент неблагоприятной, внеплановые проверки продолжатся", – добавил госслужащий.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (294)

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