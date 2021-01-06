Молдова: топ самых частых нарушений режима ЧП в сфере здравоохранения

Правоохранители и другие контролирующие инстанции представили статистику "провинностей" за прошедшую неделю.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Порядка четырех тысяч жителей Молдовы находились на прошлой неделе в режиме самоизоляции и около сотни нарушили карантин. Об этом сообщил замглавы Национального инспектората общественной безопасности Алексей Гросу на брифинге в среду.

"В целях предотвращения инфицирования COVID-19 полицейские в результате предпринятых мер только с 30 декабря до сегодняшнего дня задокументировали 1196 человек за нарушение мер по защите от коронавируса", – отметил чиновник.

По его словам, из порядка 3900 граждан, находившихся на самоизоляции, 85 нарушили карантинный режим.

Он обратил внимание, что по итогам рейдов по торговым точкам задокументировано 266 нарушений установленных властями ограничений.

"Протоколы составлены в отношении администраторов торговых точек, а также посетителей", – сказал Гросу.

Он обратил внимание, что в 194 случаях выявлены нарушения в зонах отдыха – люди не носили защитные маски, игнорировали другие санитарные нормы.

"В 10 случаях задокументированы перевозчики и пассажиры, которые также не соблюдали правила личной гигиены", – добавил замглавы Нацинспектората общественной безопасности.

Некоторые правила, которые действуют в Молдове:

запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах;

необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, соблюдать правила личной гигиены;

настоятельно рекомендовано избегать многолюдные места.

На период праздников сотрудники правоохранительных органов призывают оставаться дома.

За прошедшую неделю специалисты Национального агентства общественного здоровья провели проверки по 105 адресам, в том числе в 16 парикмахерских, 19 аптеках, 22 медучреждениях, 25 торговых точках, 17 производственных компаниях и шести образовательных заведениях, сообщил представитель структуры Андрей Чубурчиу.

"В ходе мониторинга, к сожалению, продолжают встречаются различные нарушения. Из 105 проверенных заведений в четырех сотрудники работали без защитных средств – защитных масок, отсутствовали дезинфицирующие средства, также выявлены другие несоответствия", - уточнил источник.

По его словам, в заведениях, где выявлены нарушения, составлены протоколы.

"Учитывая, что эпидемиологическая ситуация остается на данный момент неблагоприятной, внеплановые проверки продолжатся", – добавил госслужащий.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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