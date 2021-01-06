И.о. премьера Молдовы поздравил граждан с Рождеством

По его словам, это семейный праздник, ориентированный на духовность, молитву и радость рождения Спасителя.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра, глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой поздравил граждан Молдовы с Рождеством.

"Уважаемые сограждане, одни из вас отметили Рождество 25 декабря, другие отметят завтра – 7 января. Вне зависимости даты, Рождество Христово – семейный праздник, ориентированный на духовность, молитву и радость рождения Спасителя", – сказано в его обращении.

Чокой направил жителям республики, а также многочисленным молдавским семьям, находящимся за границей, искренние пожелания здоровья, благополучия и душевного покоя.

"Пусть эти праздники наполнят наши сердца миром и возобновят наше желание построить лучшее будущее. В этот сложный для многих семей год моя благодарность обращена к медицинскому персоналу, полицейским, государственным и частным служащим, которые в ближайшие дни с большой ответственностью и профессионализмом обеспечат надлежащее функционирование учреждений", – отметил и.о.премьера.

Он призвал граждан соблюдать рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса и отмечать праздники с близкими в условиях безопасности.

Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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