Как в Молдове работают больницы и поликлиники на Рождество

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. В период рождественских праздников все медучреждения в Молдове работают в обычном режиме. Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык накануне на брифинге.

"Все больницы обеспечивают постоянную деятельность также как и догоспитальные учреждения первичной и скорой помощи. Продолжает обеспечиваться наблюдение над пациентами, находящимися на лечении на дому", – сказала Затык.

По ее словам, лаборатории Национального агентства общественного здоровья продолжат работать и в выходные. "Возможность сдачи анализов и их изучения будет. Поэтому прошу, когда есть какие-то проблемы со здоровьем или клинические признаки, которые говорят о возможном инфицировании коронавирусом, то обращайтесь. Но самый важный месседж – это предотвращение", – отметила госсекретарь.

Она отметила, что несмотря на то, что Рождество – семейный праздник, стоит избегать посещения пожилых родственников, чтобы исключить риски их заражения коронавирусом.

"Соблюдайте меры защиты – носите маски, соблюдайте дистанцию, избегайте многолюдных мест, мойте руки как можно чаще. Празднуйте в безопасных условиях. С праздником. Здоровья и многие лета", – заключила Затык.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Ранее в Минздраве сообщали, что в период новогодних и рождественских праздников и выходных, а именно 1-го, а также 4-8 января, все медучреждения в Молдове будут работать в обычном режиме, "проявлять повышенную бдительность и в полной мере оказывать населению медицинскую помощь, включая сбор биологических образцов для обнаружения вируса SARS Cov-2, диагностику и наблюдение за лицами с подозрением на коронавирус и за теми, кто проходит лечение", – уточнили в Минздраве.‎

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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