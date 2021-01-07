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Икона Рождество Христово.

Наступил праздник ободрения в мире многих угроз и опасностей

© Photo : Патриархия Грузии
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210107/33170359/nastupil-prazdnik-obodreniya-v-mire-mnogikh-ugroz-i-opasnostey.html

Так сформулировал в своем послании суть Рождества Христова, которое мы отмечаем в этом году, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Это праздник ободрения и радости для Церкви, то есть народа Божьего, который, живя в этом мире и постоянно сталкиваясь с многими угрозами и опасностями, не должен впадать в отчаяние, отметил предстоятель самоуправляемой Православной церкви Молдовы.

Он призвал верующих неустанно обращать свои помыслы ко всему народу Молдовы, к тем, кто живет в стране, и тем, кто находится далеко от дома и своего народа.

"В этот период пандемического испытания для всего мира вознесем молитвы "Восходу свыше" за всех зараженных безжалостным вирусом, и в особенности за всех медицинских работников, которые жертвуют собой ради нас, и за скорейшее выздоровление всех недужных", - сказал митрополит Кишиневский и всея Молдовы.

"Каждый епископ, – продолжил он, –  должен оберегать в своей "крепости" клир и народ, спасение которого ему доверено. Каждый епископ "со страхом Божьим, с верой и любовью" должен "пасти" верующих из своего прихода. Монахи и монахини в святых обителях должны радеть о мире во всем мире, подобно ангелам в священную ночь Рождества Христова. Каждый верующий в отдельности должен оберегать свои душу, сердце и разум, чтобы познать и исповедовать Младенца Христа".

Рождественская служба.
© Sputnik / Said Tsarnaev
Рождество Христово: история и традиции празднования

В условиях пандемии рождественские богослужения в Молдове были разрешены.

"Конечно, церкви будут открыты. Литургическая программа пройдет по традиции. Но это, конечно, зависит от определенных приходов. В одних служба может пройти ночью, в других – утром. Но богослужения будут проводить во дворах церквей", – заверил секретарь митрополита Кишиневского и всея Молдовы Вадим Кейбаш.

По его словам, 2020 год был трудным, он сильно повлиял на жизнь христиан и таинство богослужений. Несмотря на это, священнослужитель выразил надежду, что в этом году Рождество снова озарит светом души всех христиан.

И поскольку этот праздник, помимо всего, подразумевает милосердие и заботу о ближних, нет недостатка в проявлениях благотворительности.

Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.
© Sputnik / Maxim Topal
"Откройте, полиция!" – с подарками: как силовики помогли многодетным семьям
Накануне Рождества сласти и игрушки были переданы в дар 52-м ребятам, находящимся под опекой кишиневской Службы профессиональной парентальной помощи.

Дети, временно оставшиеся без родительской заботы, были счастливы почувствовать внимание и сердечное тепло взрослых, в полном соответствии с девизом масштабной инициативы "На Рождество мы становимся лучше!".

Благотворительные акции проходят в эти дни во многих городах и селах республики.

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