Пусть праздник дарует новые надежды: политики и клер поздравили граждан Молдовы

В день, освященный добром и милосердием, жителям республики пожелали мира, любви и успехов в достойных начинаниях.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. По случаю Рождества Христова многие публичные люди передали свои поздравления молдавским гражданам.

Пятый президент республики Игорь Додон пожелал всем жителям страны счастливых праздников, осененных добрыми мыслями.

"Пусть дух Рождественского праздника принесет нам радость и спокойствие в наши души и в семьи, пусть дарует нам новые надежды в завтрашний день и поддержит в добрых делах, которые мы желаем совершить. Пусть наши мысли в эти дни будут и о скорбящих – поможем им и принесем исцеление", - заявил Додон.

Своими мыслями с жителями Кишинева и Молдовы поделился столичный градоначальник Ион Чебан.

"Желаю, чтобы каждого из вас в эти светлые дни окружала любовь и тепло домашнего очага! Пусть созидательная сила Рождества поможет всем нам жить в мире и согласии, плодотворно трудиться на благо Кишинева и всей страны!", - написал примар на своей странице в Facebook.

Ранее жителей республики уже поздравили и.о. премьер-министра страны Аурелиу Чокой и митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

Предстоятель призвал верующих неустанно обращать свои помыслы ко всему народу Молдовы, к тем, кто живет в стране, и тем, кто находится далеко от дома и своего народа.

„В этот период пандемического испытания для всего мира вознесём молитвы „Восходу свыше” за всех заражённых безжалостным вирусом, и в особенности за всех медицинских работников, которые жертвуют собой ради нас, и за скорейшее выздоровление всех недужных”, - сказал Владимир.

Чокой в свою очередь пожелал всем мира и выразил благодарность медицинскому персоналу, полицейским, государственным и частным служащим, которые в ближайшие дни с большой ответственностью и профессионализмом обеспечат надлежащее функционирование учреждений.

"Уважаемые сограждане, одни из вас отметили Рождество 25 декабря, другие отметят завтра – 7 января. Вне зависимости даты, Рождество Христово – семейный праздник, ориентированный на духовность, молитву и радость рождения Спасителя", – сказано в его обращении.

Чокой направил жителям республики, а также многочисленным молдавским семьям, находящимся за границей, искренние пожелания здоровья, благополучия и душевного покоя", - заявил и.о. премьер-министра.

Также он призвал граждан соблюдать рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса и отмечать праздники с близкими в условиях безопасности.

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