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Кишинев праздничный.

Президент Молдовы поздравила верующих с Рождеством

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210107/33174639/prezident-moldovy-pozdravila-veruyuschikh-s-rozhdestvom.html

Глава государства выразила надежду, что наше общество преодолеет все сложности и выйдет из кризиса. А трудности сделают наших граждан только сильнее и чище.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила граждан Молдовы с Рождеством. В своем поздравлении она отметила, что это праздник единения и семьи.

"Мы надеемся, что в новом году преодолеем наши проблемы, выйдем из кризиса мотивированнее, сильнее и чище – и воплотим наши мечты в жизнь. Давайте встретим вызовы с отвагой, возможности – с трудолюбием и усердием, а Божественную благодать – с благоговением и признательностью. Счастливого Рождества!", – написала глава государства на своей странице в Facebook. 

Ранее свои наилучшие пожелания в связи с празднованием Рождества также передали пятый президент Молдовы Игорь Додон, и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, примар Кишинева Ион Чебан. 

По случаю Рождества по всей стране прошли церковные богослужения. В главном храме Молдовы, Кафедральном соборе в Кишиневе, литургию провел митрополит Владимир. 

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