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Молодые люди.

В Молдове запустили программу грантов для молодежных организаций

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210107/33175448/v-moldove-zapustili-programmu-grantov-dlya-molodezhnykh-organizatsiy.html

Представленные на конкурс проекты должны начаться не ранее 1 апреля и завершиться не позднее 1 декабря 2021 года.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запустило ежегодную программу грантов для молодежных организаций.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

К конкурсу будут допущены проекты с максимальным бюджетом до 420 000 тысяч леев и максимальной продолжительностью реализации 8 месяцев.

Они должны быть запланированы так, чтобы начаться не ранее 1 апреля и завершиться не позднее 1 декабря 2021 года.

"Могут принять участие некоммерческие молодежные организации в Молдове, которые реализуют проекты и программы, оказывающие влияние на молодежь. Подать заявку сможет юридическое лицо, а организация должна быть некоммерческой и ориентированной на развитие личности молодых людей и их интеграцию в общественную жизнь", – говорится в сообщении. 

В то же время молодежные организации, имеющие софинансирование, соглашения о партнерстве с различными местными и международными организациями и донорами, также могут отправить на конкурс проекты, для них предусмотрена возможность сделать вклад в размере не менее 20 процентов от общей стоимости проекта.

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