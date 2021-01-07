В Молдове запустили программу грантов для молодежных организаций

Представленные на конкурс проекты должны начаться не ранее 1 апреля и завершиться не позднее 1 декабря 2021 года.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запустило ежегодную программу грантов для молодежных организаций.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К конкурсу будут допущены проекты с максимальным бюджетом до 420 000 тысяч леев и максимальной продолжительностью реализации 8 месяцев.

Они должны быть запланированы так, чтобы начаться не ранее 1 апреля и завершиться не позднее 1 декабря 2021 года.

"Могут принять участие некоммерческие молодежные организации в Молдове, которые реализуют проекты и программы, оказывающие влияние на молодежь. Подать заявку сможет юридическое лицо, а организация должна быть некоммерческой и ориентированной на развитие личности молодых людей и их интеграцию в общественную жизнь", – говорится в сообщении.

В то же время молодежные организации, имеющие софинансирование, соглашения о партнерстве с различными местными и международными организациями и донорами, также могут отправить на конкурс проекты, для них предусмотрена возможность сделать вклад в размере не менее 20 процентов от общей стоимости проекта.

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